Se incrementará el caudal del tanque Tlalnemex

Tlalnepantla, Méx.- A partir de esta semana se prevé un incremento del caudal en colonias que se han visto afectadas por los bajos niveles que presenta el tanque Tlalnemex, principalmente en comunidades de la parte alta. El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla de Baz (OPDM) informó que este tanque se abastece de la línea proveniente de Lomas Verdes, del Tanque Viveros y en menor medida, del Tanque Tulpan. Debido a la pendiente del terreno, la única zona actualmente afectada por el bajo caudal que presenta el Tanque Tlalnemex es la parte alta, correspondiente a las colonias Tlalnemex y en menor medida, Los Tejavanes. Este depósito cuenta con una capacidad de 18 mil metros cúbicos y suministra agua potable a 41 comunidades como El Cortijo; Los Reyes Ixtacala; Hogares Ferrocarrilero; Industrial La Loma; Rancho San Antonio; San Jerónimo Tepetlacalco; Tlalnepantla Centro; Prensa Nacional, por mencionar algunas.

A través de diversos medios de comunicación se difundió información imprecisa sobre las afectaciones provocadas por el caudal en este tanque, por lo que el Gobierno de Tlalnepantla hace un llamado a los comunicadores para hacer llegar a la población datos correctos y precisos sobre estas acciones.