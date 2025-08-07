Realizan Concierto “Por la Costa Chica”

Para apoyar a damnificados del huracán Erick La cita es el 17 de agosto a las 17:30 horas en el “El Cantoral”

Con los cantantes Regina Orozco, Horacio Franco, Alejandra Robles, Astrid Hadad, María Inés Ochoa y Celso Duarte

Texto y Fotos Isabel Violeta

Un grupo de destacados artistas mexicanos se une en un gesto de solidaridad para apoyar a las comunidades afectadas por el huracán Erick, a través del concierto benéfico Por la Costa Chica, que se llevará a cabo el próximo 17 de agosto a las 17:30 horas en el recinto cultural El Cantoral.

Los intérpretes Regina Orozco, Horacio Franco, Alejandra Robles, Astrid Hadad, María Inés Ochoa y Celso Duarte ofrecerán una velada musical diversa y emotiva, con géneros que van desde la música barroca hasta las rancheras, baladas y sones tradicionales.

Durante la conferencia de prensa, los artistas compartieron sus motivaciones y el impacto que esperan generar con esta iniciativa. El músico y arpista Celso Duarte expresó “Será un concierto buenísimo, con mucha música. Yo le tengo mucho cariño a Oaxaca, qué lindo poder mandarles amor y ayuda a la Costa”.

Por su parte, Alejandra Robles, originaria de la región, subrayó la urgencia de visibilizar a las comunidades afrodescendientes “Hace un tiempo ocurrió el huracán y sentí la necesidad de organizar este concierto. Todos mis compañeros, con mucho corazón, decidieron donar su trabajo. Los afromexicanos hemos sido los más olvidados, ya sea por ignorancia, racismo o discriminación. Esto ha traído grandes rezagos en salud, cultura y educación”.

El flautista Horacio Franco destacó la importancia de preservar y difundir géneros musicales que no siempre encuentran espacio en los circuitos comerciales “Al no ser músicos de reggaetón, es más difícil que nuestro trabajo sea comercial. Pero eso no impide que hagamos este concierto de ayuda y sigamos difundiendo esta música tan buena. Aquí van a poder escuchar música barroca, rancheras y baladas”.

Astrid Hadad, fiel a su estilo provocador y comprometido, hizo un llamado directo al público “Los invito a que abran sus bolsillos y sus corazones. Los mexicanos tenemos una tradición de ayudar. Siempre pienso que hay más gente buena con ganas de ayudar que gente egoísta. Con este boleto no solo ayudarán, también disfrutarán de un espectáculo fantástico. ¡Los esperamos!”

Los boletos están disponibles a través del sistema Ticketmaster y en la taquilla de El Cantoral. Todo lo recaudado será entregado directamente a las comunidades damnificadas de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, sin intermediarios.

Este concierto no solo busca recaudar fondos, sino también visibilizar la riqueza cultural de una región históricamente marginada, donde la música, la resistencia y la identidad afroindígena siguen latiendo con fuerza.

