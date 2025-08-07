Un año de récords y música en el Estadio GNP Seguros

Redefine el entretenimiento en vivo en México

Pollstar lo nombró el estadio de conciertos número uno a nivel global

A tan solo un año de su reinauguración, el Estadio GNP Seguros se ha posicionado como el mejor recinto de conciertos del mundo, rompiendo récords de asistencia, recaudación y proyección internacional. Gracias a su infraestructura y una programación artística de primer nivel, hoy es punto de referencia para los grandes conciertos, albergando presentaciones históricas que han dejado huella en la escena musical global.

El 10 de agosto de 2024, Bruno Mars levantó el telón. Desde entonces, conciertos históricos, como los regresos a México de Paul McCartney, Metallica, Lady Gaga, Shakira y próximamente Oasis —un momento que parecía imposible—, han hecho que el mercado mexicano del entretenimiento en vivo ocupe actualmente el tercer lugar en el ámbito mundial.

El Estadio GNP Seguros ha sido pieza fundamental para esa posición. Gracias a su infraestructura y a la efusividad del público mexicano, nuestro país es parada obligatoria de todas las giras mundiales de conciertos.

En apenas 12 meses de operación, el Estadio GNP Seguros fue nombrado por Pollstar y Billboard Boxscore como el mejor estadio de conciertos del planeta, superando a recintos tan emblemáticos como el Marvel Stadium en Australia, el Allegiant Stadium en Las Vegas o el Estadio do Morumbi en San Paulo, Brasil. Además, la revista inglesa IQ lo ha puesto a la cabeza de su listado de los mejores recintos de conciertos. Estos reconocimientos se sustentan en cifras contundentes: más de 50 shows realizados en su primer año, con bandas y solistas consagrados, así como talentos emergentes que han dado muestra de la versatilidad de su propuesta artística.

Y esto apenas es el comienzo. El 2025 aún tiene un camino por recorrer y está cargado de momentos épicos. La euforia del K-pop se volverá a vivir con ATEEZ el 23 de agosto. Shakira regresará para cerrar su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour y encenderá el escenario con sus presentaciones el 26, 27, 29 y 30 de agosto y 18 de septiembre.

Imagine Dragons nos hará vibrar el 5 y 7 de septiembre, mientras que los hermanos Gallagher protagonizarán el esperado reencuentro de Oasis los días 12 y 13 de septiembre. Kendrick Lamar nos sumergirá en una noche de hip hop el 23 de septiembre, seguido por el regreso triunfal de Zoé con seis conciertos entre septiembre, octubre y noviembre.

Alejandro Fernández emocionará al público el 4 de octubre, y JUNTOS, de Jorge Medina y Josi Cuen, llegará el 19 y 21 de noviembre.

Panteón Rococó celebrará 35 años de historia el 27 y 28 de noviembre, Dua Lipa deslumbrará con su energía los días 1, 2, 5 y 6 de diciembre, y para cerrar con broche de oro, Bad Bunny se adueñará del Estadio con ocho fechas históricas en diciembre.

El impacto del Estadio GNP Seguros va mucho más allá de los escenarios. Su construcción y operación han impulsado el empleo en sectores estratégicos como producción técnica, logística, seguridad y hospitalidad, fortaleciendo una cadena de valor en la que participan más de 40 mil personas para hacer posible cada show. Este modelo ha consolidado al lugar como un motor económico, social y cultural para la capital.

A un año de su inauguración, el Estadio GNP Seguros es mucho más que un espacio para conciertos: es una ventana para el talento nacional, una plataforma de proyección para artistas internacionales y un punto de encuentro que conecta a México con las tendencias globales del entretenimiento en vivo.

Una mirada a su programación basta para entender su impacto: BRUNO MARS 8, 10, 11 agosto 2024 FEID 20 y 21 agosto 2024 NATANAEL CANO 23 agosto 2024 CAIFANES 31 agosto 2024 METALLICA 20, 22, 27 y 29 septiembre 2024 ERIC CLAPTON 3 octubre 2024 THE KILLERS 5 Y 6 octubre 2024 BLINK 182 9 noviembre 2024 PAUL MCCARTNEY 12 Y 14 noviembre 2024 FABULOSOS CADILLACS 22 noviembre 2024 LUIS MIGUEL 31 noviembre y 1 de diciembre 2024 CAFÉ TACVUBA 5 diciembre 2024 CARIN LEON 7 diciembre 2024 MORAT 13, 14 Y 15 diciembre 2024 TEMERARIOS 20 Y 21 diciembre 2024 KYGO 25 enero 2025 LINKIN PARK 31 enero 2025 EL TRI 15 febrero 2025 SABINO 28 febrero 2025 VIVE LATINO 15 y 16 marzo 2025 SHAKIRA 19, 20, 23, 25, 27, 28 Y 30 marzo 2025 OLIVIA RODRIGO 2 Y 3 abril 2025 STRAY KIDS 12 y 13 abril 2025 HOMBRES G 23 abril 2025 LADY GAGA 26 y 27 abril 2025 SMTOWN 9 mayo 2025 MARCO A. SOLIS 29 mayo 2025 ENRIQUE BUNBURY 25 junio 2025 GRUPO FIRME 27 Y 28 junio 2025 FUERZA REGIDA 26 junio 2025 ANUEL AA 2 agosto 2025