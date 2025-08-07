¡Vota por México en el Premio Nobel Juvenil del Agua!

Para el Stockholm Junior Water Prize

Estudiantes de Jalisco representan a nuestro país

México necesita tu voto para brillar en uno de los escenarios internacionales más importantes en temas de agua y sostenibilidad. Pablo Olivares y Maximo Estrella, estudiantes del estado de Jalisco y ganadores del Premio Nacional Juvenil del Agua 2025, representan a nuestro país en el Stockholm Junior Water Prize, considerado el “Premio Nobel Juvenil del Agua”, que se celebra anualmente en Estocolmo, Suecia.

Hoy, más que nunca, podemos apoyar su proyecto votando en la categoría de Premio del Público. ¡Tu voto puede hacer la diferencia!

¿Cómo votar?

Ingresaa: https://bit.ly/VotacionSJWP Escribe la palabra “Tortilla” en el buscador 3. Introduce tu correo electrónico Valida el captcha y acepta los términos ¡Haz clic en Votar!

Tienes hasta el 15 de agosto para participar. ¡Corre la voz!

¿De qué trata su proyecto?

Bajo el título “Sistema de reutilización de los residuos de la nixtamalización”, Pablo y Maximo desarrollaron un dispositivo accesible y de bajo costo que trata el nejayote, un residuo líquido generado en la cocción del maíz para tortillas.

El sistema permite:

Ahorrar hasta en 50% el consumo de agua de la tortillería

Reutilizar residuos y reducir la descarga de contaminantes al drenaje

Enriquecer las tortillas con más calcio, fibra y proteínas.

Ser operado sin electricidad y adaptarse fácilmente a distintas tortillerías

Implementar un distintivo ambiental para quienes adopten el dispositivo

Este enfoque impulsa una producción más limpia, circular y sostenible en uno de los sectores más emblemáticos de Mé- xico: la tortilla.

¿Cómo llegaron aquí?

Su proyecto salió de las aulas del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) y fue seleccionado como ganador del Premio Nacional Juvenil del Agua. Ahí, un jurado nacional los declaró ganadores de entre 482 propuestas provenientes de todo el país.

El Premio Nacional Juvenil del Agua es organizado por: la Embajada de Suecia en México, la Red del Agua UNAM y el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO.

¿Qué es el Stockholm Junior Water Prize?

El Stockholm Junior Water Prize es una iniciativa global de la Stockholm Water Foundation y el Stockholm International Water Institute (SIWI), que reconoce a jóvenes de entre 15 y 20 años por proyectos sobresalientes que abordan los princi- pales desafíos del agua en el mundo. Desde 1997, este premio ha reunido a estudiantes de más de 40 países, promoviendo la ciencia, la innovación y el compromiso juvenil con el desarrollo sostenible.

La ceremonia de premiación se realiza en el marco de la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, con el apoyo de la familia real sueca y la comunidad internacional del agua.

El próximo 26 de agosto conoceremos a los ganadores de la etapa internacional, en el que participan 36 delegaciones de todo el mundo. ¡Pongamos el nombre de México en alto!