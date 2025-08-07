Presentan oficialmente la marca turística Atlapexco, Mágico y Encantador

Promoción del turismo responsable

En la Galera Pública Municipal de Atlapexco, se llevó a cabo la rueda de prensa para la presentación oficial de la marca turística del municipio: “Atlapexco, Mágico y Encantador”.

El evento fue encabezado por el presidente municipal Juan de Dios Nochebuena Hernández, quien destacó que esta nueva identidad busca fortalecer el sentido de pertenencia, promover el turismo responsable y detonar el desarrollo económico y cultural de Atlapexco.

En este acto se contó con la presencia de Elizabeth Quintanar Gómez, secretaria de Turismo del estado de Hidalgo, quien reconoció el esfuerzo del gobierno municipal por posicionar a Atlapexco como un destino con historia, tradiciones vivas y paisajes únicos en la región Huasteca. “Nuestro gobernador Julio Menchaca cree firmemente en el turismo como una herramienta de transformación y justicia social. Por eso, desde la Secretaría de Turismo seguiremos respaldando proyectos como el de Atlapexco, que apuestan por su identidad y por el desarrollo de sus comunidades”, expresó.

Participaron médicos tradicionales de las comunidades de Tecacahuaco y Oxpantla; así como expresiones culturales con la danza Chicomexóchitl de Santo Tomás, bailarines disfrazados de la comunidad de Huizatlaco y la participación de la danza folklórica infantil del municipio de Atlapexco, acompañados por el trío Achiquihuixtla y el trío Son de Atlapech.

La nueva marca turística de Atlapexco representa la esencia viva de este municipio huasteco, integrando en sus letras elementos que reflejan su riqueza cultural y natural.

Cada símbolo tiene un significado: el balsero y el río evocan su geografía y forma de vida; la música huapanguera, las flores y las montañas celebran su identidad festiva; los patrones textiles y bordados destacan el talento artesanal; mientras que las viviendas tradicionales, la vegetación de la región y su emblemático reloj enmarcan el orgullo y la historia de su gente.

Esta imagen busca posicionar a Atlapexco como un destino auténtico, lleno de tradición, color y calidez.

Con esta estrategia, Atlapexco reafirma su compromiso de impulsar el turismo como motor de bienestar para sus comunidades, proyectando su esencia mágica y encantadora a nivel estatal y nacional.