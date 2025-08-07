Clara Brugada Molina se compromete a defender el Bosque de Agua y El Ocotal

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la jornada 34 del programa Gobierno Casa por Casa en la colonia Loma del Padre, alcaldía Cuajimalpa, donde se comprometió a proteger el Bosque de Agua y el área verde de El Ocotal.

«Cuenten con mi apoyo para defender el Bosque de Agua, para defender El Ocotal, si venimos aquí es a defenderlo, es lo que queremos y eso nos une a todas y todos», aseguró.

Al escuchar a vecinas y vecinos sobre este tema, la mandataria ofreció realizar una mesa de trabajo en los próximos días, en la que participen habitantes junto con dependencias, como la Secretaría del Medio Ambiente.

Al referirse al programa Gobierno Casa por Casa, Clara Brugada señaló que se cumplió la segunda vuelta por todas las arealiza un trabajo cercano a las necesidades de la gente, como la seguridad e iluminación, por ello anunció que la colonia Loma del Padre, mejor conocida como La Papa, se va a convertir en la más iluminada de Cuajimalpa. La intervención incluye la creación de dos senderos seguros en avenida Camino al Bosque y calle del Ocotal.

«Esa iluminación va dirigida a las niñas y a las mujeres de esta colonia, Loma del Padre. Si una niña se siente más segura con la iluminación, pues cualquier persona de la población con más razón», añadió.

En educación, dijo que las escuelas públicas de la colonia van a ser renovadas con el programa 1, 2, 3 por Mi escuela; se van a crear aulas digitales y entrarán al programa de educación musical Do, Re, Mi, Fa, Sol, que incluye la dotación de diversos instrumentos musicales.

Con respecto al Sistema Público de Cuidados, anticipó la creación de una Casa de las 3R, con centro de rehabilitación para personas con discapacidad, lavandería, comedor comunitario, casa de día para adultos mayores. Todos los servicios serán sin costo y beneficiarán, sobre todo, a las mujeres, en quienes históricamente han recaído estas labores. Este inmueble se ubicará en uno de los Pilares de la zona.

Al referirse a las Utopías, pidió a la alcaldía y a la población proponer ubicaciones para la creación de estos proyectos transformadores. Por último, dijo que el programa de captación de agua de lluvia y calentadores solares en viviendas iniciará en Cuajimalpa.

El subsecretario de Participación Ciudadana, Ángel Sánchez Cortés, dijo que luego de 34 jornadas del programa Gobierno Casa por Casa, en total se han tocado 260 mil viviendas. Desde el inicio del programa se han recibido 65 mil solicitudes, de las cuales ya se han resuelto 47 mil.

“Estamos cerrando con la segunda vuelta en Cuajimalpa, con esto se han tocado 260 mil viviendas. Desde el 10 de octubre, que es cuando ella asume, se han beneficiado 900 mil ciudadanos y ciudadanas”, resaltó.

Ángel Sánchez añadió que se van a atender a 5 mil habitantes de Loma del Padre. Refirió que en el primer día se captaron 472 solicitudes vecinales, entre las cuales destacan reparación del alumbrado público, vigilancia policiaca, bacheo, recolección de residuos y poda, entre otras.

Finalmente, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, resaltó la colaboración con el Gobierno capitalino en seguridad y protección del bosque, e invitó a la Jefa de Gobierno el próximo 6 de septiembre al lanzamiento de la primera policía ambiental de la alcaldía.