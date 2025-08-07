Sheinbaum Pardo anuncia inversión de 12,500 mdp de empresas farmacéuticas

“Plan México, viento en popa”

Generará más de 3 mil empleos directos especializados y 20 mil indirectos, destaca la Presidenta

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Salud, anunció, como parte del Plan México, una inversión de 12 mil 250 millones de pesos por parte de cuatro empresas de la industria farmacéutica: Boehringer Ingelheim, 3 mil 500 mdp; Carnot Laboratorios, 3 mil 500 mdp; Bayer, 3 mil mdp y AstraZeneca, 2 mil 250 mdp, las cuales generarán 3 mil 120 empleos directos altamente especializados y 22 mil 500 empleos indirectos.

Además, se informó que se establece el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) “Parque Industrial Bajío”, en Zinapécuaro, Michoacán con 346 hectáreas, el cual ya cuenta con sus primeros inversionistas: Citelis y Artifibras; lo que representa una inversión público-privada, en su primera etapa, de más de mil millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el anuncio de las inversiones demuestra que el Plan México va viento en popa y da inicio al impulso del desarrollo con bienestar en todo el país.

“Inversión muy importante de 12 mil mdp de la industria farmacéutica para la producción y desarrollo de investigación en nuestro país, vinculado con la industria farmacéutica, es parte del Plan México, como lo planteamos y al mismo tiempo pues muchísimo gusto de anunciar el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar en Michoacán que ya tiene inversionistas que están comprometidos e inicia ya esta fase de impulso de Desarrollo con Bienestar en nuestro país”*, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Generación de empleos

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, calificó como relevante la inversión en el sector farmacéutico, ya que es una alta prioridad de la Presidenta por su impacto en la salud de población mexicana. Mientras tanto, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, detalló que la inversión de las cuatro empresas farmacéuticas generará más de 3 mil empleos directos y 20 mil indirectos, por lo que señaló que el sector salud vive un momento de transformación ya que se fomenta la innovación, se expanden las capacidades de investigación clínica y digitalización de los procesos.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Guillermo Funes Rodríguez, reconoció que están sorprendidos del avance de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya que permitirá traer más investigación y junto a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) armar proyectos específicos de mediano y largo plazo en beneficio de la población mexicana.

El director general de Bayer en México, Manuel Bravo Pereyra, puntualizó que la inversión de 3 mil mdp para los próximos cinco años se utilizará para expandir la capacidad de producción de ingredientes activos farmacéuticos en su planta de Orizaba, Veracruz; así como para agregar más líneas de producción de nuevos medicamentos en Lerma, Estado de México y para duplicar la capacidad de producción de fungicidas biológicos en su fábrica ubicada en Tlaxcala que exporta a más de 100 países en todo el mundo, así mismo, destacó que se invierte en México gracias al talento nacional, a la ventaja a través del T-MEC que da acceso al mercado mexicano y norteamericano y a la certeza jurídica que hay en el país.

El director general de Boehringer Ingelheim para México, Centroamérica y el Caribe, Juan Augusto Muench Castañeda, informó que los 3 mil 500 mdp que invertirá está empresa serán de manera multianual para hacer de su planta en Xochimilco la más grande del mundo con la producción de 5 mil tabletas de fármacos para abastecer al mercado local y exportar a más de 40 países.

El director general de Laboratorios Carnot, Edmundo Jiménez Luna, precisó que con la inversión de 3 mil 500 mdp serán para realizar una nueva planta en Villa de Tezontepec, Hidalgo y se generarán 600 empleos directos y 5 mil indirectos.

El director general de AstraZeneca México, Julio Ordaz, explicó que la inversión de 2 mil 250 mdp se realizarán para los siguientes dos años, dedicados a la investigación clínica, a la expansión de su Centro Global de Innovación y Tecnología, así como a la ampliación de su fábrica en el Estado de México, con ello generarán 600 empleos directos y 2 mil 500 indirectos.

México prohibirá productos con sustancias nocivas para la salud

En otro tema, Sheinbaum Pardo anunció este jueves que el gobierno federal prohibirá en México una serie de sustancias químicas nocivas para la salud, las cuales ya han sido restringidas en otros países. La medida será formalizada en los próximos días y busca alinear la regulación mexicana con estándares internacionales, especialmente en materia de protección a la salud y al medio ambiente.

Explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la entidad responsable de aprobar o rechazar el uso de fertilizantes y plaguicidas en el país, y adelantó que pronto se presentará públicamente un listado de productos que serán retirados del mercado nacional.

“Ha anunciado, y ya está por publicarse una serie de productos que se ha demostrado que son dañinos para la salud y que se van a prohibir en México. Están prohibidos en muchísimos otros lugares del mundo, incluido en Estados Unidos, y aquí no se había hecho”, afirmó Sheinbaum.

La Presidenta subrayó que, en ciertos casos, no se aplicará una prohibición inmediata, sino que se implementará un proceso de sustitución gradual basado en evidencia científica. Para ello, se trabaja en conjunto con instituciones públicas y empresas privadas del sector agrícola.

El comentario surgió en respuesta a una pregunta sobre el uso del glifosato, un herbicida ampliamente utilizado en el campo mexicano y objeto de controversia por su posible toxicidad.

Celebra Sheinbaum disminución de la inflación en julio; se mantendrá el PACIC

Claudia Sheinbaum Pardo destacó una “disminución muy importante” en la inflación durante los últimos meses, y atribuyó este avance a una combinación de factores internacionales y políticas internas, como la continuidad del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

En su conferencia matutina, la mandataria presentó una gráfica con los datos más recientes, donde se observa que la inflación general pasó de 4.42 por ciento en mayo -el nivel más alto del año- a 4.32 en junio, y luego cayó a 3.51 en julio.

“Es una disminución muy importante”, subrayó la mandataria, al explicar que este comportamiento se relaciona con la baja en los precios de productos clave como el pollo, la carne de res y la carne de cerdo. Estos habían registrado incrementos en meses anteriores por causas ajenas al contexto nacional, como problemas sanitarios y logísticos en países exportadores.

Sheinbaum Pardo recordó que su gobierno ha mantenido en vigor el PACIC, iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual se busca estabilizar los precios de la canasta básica. Agradeció especialmente la colaboración de productores, comercializadoras y gasolineras.

“Este acuerdo lo mantenemos, y agradecemos a las tiendas comercializadoras y a los productores por mantener el precio de la canasta básica. También agradecemos a los gasolineros por este acuerdo voluntario que hicimos para que la gasolina magna no esté por encima de los 24 pesos”, señaló. Además, anunció que dicho acuerdo será renovado este mes de agosto.

Sobre este tema, la mandataria informó que los empresarios del sector gasolinero han solicitado una simplificación de trámites, lo cual ya se está gestionando. “Sí, esa es la idea, que se mantenga el precio. Ellos nos pedían una división de trámites también y se está trabajando en ello”, explicó.

También expuso cómo la intervención oportuna de la Secretaría de Agricultura permitió resolver una situación que afectaba el abasto de pollo importado desde Brasil, donde se habían reportado brotes de gripe aviar. Gracias a la coordinación bilateral, se mantuvo la importación desde zonas no afectadas del país sudamericano.