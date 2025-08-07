Banco de México baja a 7.75% la tasa de interés ante una menor inflación

El Banco de México (BdeM) decidió bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual para ubicarla en 7.75 por ciento, esto en un contexto en el que persiste debilidad económica e incertidumbre por las tensiones comerciales por las políticas de Estados Unidos.

La Junta de Gobierno del banco central señaló que juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario, en el cual, destacó, la inflación general disminuyó de 4.51 por ciento a 3.51 por ciento entre la primera quincena de junio y el mes de julio.

“Este resultado se explica por una reducción en el componente no subyacente. La subyacente pasó de 4.20 a 4.23 por ciento en el mismo periodo. Las expectativas de inflación general para el cierre de 2025 aumentaron. Las de mayor plazo permanecieron relativamente estables en niveles por encima de la meta”, explicó.

Los pronósticos de inflación general se mantuvieron prácticamente sin cambios. Las previsiones para el componente subyacente presentaron cierto ajuste al alza en el corto plazo. Asimismo, el banco central continúa esperando que la inflación general converja a la meta de 3 por ciento en el tercer trimestre de 2026.

¿Qué significa para tu bolsillo que Banxico baje la tasa?

Cuando el Banco de México baja la tasa de interés, el costo del dinero disminuye. Esto puede traducirse en créditos más baratos para las personas, ya sea en tarjetas, préstamos personales o financiamiento automotriz. También puede favorecer a quienes buscan reducir sus pagos mensuales si sus créditos tienen tasa variable.

Sin embargo, también hay un efecto contrario: los rendimientos de inversiones como CETES o cuentas de ahorro tienden a bajar, lo que impacta a quienes prefieren guardar su dinero en instrumentos seguros. En general, Banxico toma esta medida para estimular el consumo y la inversión, en un contexto donde la economía muestra señales de debilidad.

Inflación baja, pero persisten riesgos económicos

Entre junio y julio, la inflación general en México cayó de 4.51% a 3.51%, gracias a una disminución en el componente no subyacente. Sin embargo, la inflación subyacente, que refleja la tendencia a largo plazo, subió ligeramente de 4.20% a 4.23%.

Aunque los pronósticos de inflación para fin de año se mantienen, las expectativas de largo plazo siguen por encima de la meta del 3%. Banxico estima que la inflación podría converger a ese objetivo hasta el tercer trimestre de 2026.