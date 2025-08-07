Se encienden las alertas: aumenta gasto en pensiones

Riesgo de descobijar otros rubros clave

El problema se agrava porque México es un país que recauda poco: especialistas

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto en pensiones en el primer semestre ascendió a 778 mil 201.5 millones de pesos, lo que representó un aumento de 8.4 por ciento real anual.

Dicho monto no incluye las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores ni las pensiones para personas con discapacidad permanente, así como otros programas de pensiones no contributivas.

En el mismo primer semestre, pero de 2024, el gasto en pensiones fue de 690 mil 264.6 millones de pesos, monto que significó, a su vez, un crecimiento de 2.7 por ciento real anual.

El problema de que el gasto en pensiones vaya al alza se agrava en México porque es un país que recauda muy poco y necesita fortalecer sus ingresos para no “descobijar” otros rubros claves para la nación, señaló Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Inversión y salud, por ejemplo, son dos de los rubros que se han visto más afectados en cuestión presupuestaria, pues tuvieron recortes importantes para 2025, además de que salud ya trae subejercicios en lo que va de este año, indicó Macías en una consulta sobre el tema.

“México recauda muy poco, entre pensiones y en costo de la deuda estamos gastando el 71 por ciento de lo que se recauda.

“Si no fortalecemos los ingresos y hacemos reformas en pensiones, podemos tener problemas de subfinanciamiento en otros rubros mucho más graves de lo que tenemos. Se destina 2.5 por ciento del PIB a salud, es una tragedia”, aseveró la especialista.

Por su parte, Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del Imco, destacó que destinar cada vez más recursos al pago de las pensiones reduce el espacio fiscal y el margen de maniobra que tiene el Gobierno para etiquetar recursos para infraestructura, educación y salud.

“Su sostenibilidad dependerá de diversos factores: de qué tanto recaude el gobierno, de qué tanto crezca la economía, depende de cómo se ejerce el gasto y de cómo maneje las finanzas públicas el Gobierno”, indicó Ocampo.

El Monitor de Finanzas Públicas de BBVA México, publicado esta semana, resaltó que será difícil lograr una consolidación fiscal que lleve el déficit público de 4.9 por ciento a 2.5 por ciento del PIB en 2025 debido al menor crecimiento económico esperado y el reducido espacio fiscal para hacer más recortes al gasto programable.

El gasto en pensiones (2.16 billones de pesos) ha crecido sostenidamente en las últimas décadas debido a factores como el envejecimiento poblacional, la ampliación de programas no contributivos y las condiciones heredadas de los sistemas pensionarios anteriores a las reformas de 1997 y 2007. Actualmente, este rubro absorbe una proporción significativa del presupuesto federal, lo que plantea desafíos para la sostenibilidad fiscal y la asignación de recursos a otros sectores prioritarios.

Comparaciones con otros sectores sociales

Para dimensionar su magnitud es útil contrastarlo con otros rubros clave:

Educación. El presupuesto asignado es de 979,000 millones de pesos, equivalente al 45% de lo destinado a pensiones.

Salud. Recibirá 948,000 millones de pesos, apenas el 43.9% del gasto en pensiones.

Otros programas sociales. Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro tienen asignaciones significativamente menores.

En total, el gasto social, que incluye pensiones, salud, educación y otros programas, representa 3.67 billones de pesos, el 10.1% del PIB, de los cuales más de la mitad corresponde a pensiones.

En comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México destina un porcentaje menor de su PIB a pensiones. Mientras que el promedio de la OCDE se encuentra entre el 7% y el 8%, con algunos países europeos como España alcanzando el 12.7%, el gasto mexicano refleja tanto su estructura demográfica más joven como las limitaciones de su sistema de seguridad social.

Sin embargo, estas cifras también indican que, a pesar de destinar menos proporción del PIB a pensiones, México enfrenta una presión fiscal significativa debido a la baja recaudación tributaria en comparación con otras economías de la OCDE.

El futuro del sistema pensionario

El sistema de pensiones en México ha experimentado reformas significativas en los últimos años. En 2020, se incrementó la aportación patronal del 5% al 13%, se redujeron las comisiones de las Afores y se disminuyó el requisito de semanas de cotización de 1,250 a 750 semanas en 2021, con incrementos anuales de 25 semanas hasta alcanzar un mínimo permanente de 1,000 semanas en 2031.

En 2024, se estableció que los trabajadores que alcancen los 65 años y cuyo salario antes de pensionarse sea igual o menor a $16,777.68 reciban al pensionarse ingresos equivalentes al 100% de su último sueldo.

A pesar de estas reformas, se requieren acciones adicionales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema pensionario mexicano. Entre las acciones necesarias destacan:

Ampliar la base contributiva. Integrar a más trabajadores del sector informal al sistema formal, aumentando los recursos disponibles para pensiones.

Incrementar la edad de jubilación. Ajustarla gradualmente para reflejar la mayor esperanza de vida.

Fomentar el ahorro voluntario. Promover incentivos fiscales y programas educativos que refuercen la cultura del ahorro para el retiro.