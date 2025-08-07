Claudia Sheinbaum para en seco a Enrique Peña Nieto

Ya hacía maletas para regresar a México

La Presidenta le echa en cara que hundió a Pemex en la corrupción y lo dejó con una deuda de dos billones de pesos

Por José Luis Montañez

Cínico como pocos, embarazó a tres mujeres al mismo tiempo, el ex presidente Enrique Peña Nieto hacía ya maletas para regresar a México y tomar el control del PRI y ser diputado federal plurinominal en 2027.

Sus operadores de medios, entre ellos el charlatán Eduardo Sánchez, le tratan de limpiar el camino y prepararon una serie de publicaciones en las redes sociales, ayudados por IA, para lavar la cara del corrupto ex mandatario, quien ya lleva ocho años en el autoexilio en España.

Tiene dinero, unos cinco mil millones de dólares que se robó de las arcas públicas, y fama, pero le falta el poder, ese poder que lo volvió loco como gobernador del Estado de México y después Presidente de la República.

En su mañanera del pueblo, del pasado martes, la presidenta Claudia Sheimbaun fue muy clara al hablar de Peña Nieto, durante la presentación del programa transexenal para rescatar a Petróleos Mexicanos en los próximos diez años.

Vamos por partes, dijo la mandataria:

Peña Nieto fue un Presidente espurio porque llegó al poder mediante un gran fraude electoral. Después, ya como mandatario hundió a Pemex y lo dejó endeudado con 105 mil millones de dólares.

Y eso que la titular del Ejecutivo federal no tocó el tema de cómo este sujeto le causó la muerte a su esposa Mónica Pretelini, con tanta infidelidad. La mujer murió por una fuerte depresión emocional y por el consumo de alcohol y medicamentos, producto de las penas que la hizo pasar el autollamado “Golden Boy”.