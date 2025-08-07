La UAEMéx avanza en el diálogo con las asambleas de Artes, Contaduría y Arquitectura

En un diálogo abierto y respetuoso, la rectora de la UAEMéx se reunió con representantes de asambleas estudiantiles

Martha Patricia Zarza Delgado escuchó sus legítimas demandas y se plantearon alternativas para su atención y seguimiento

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Dra. Martha Patricia Zarza Delgado, sostuvo reuniones con las asambleas estudiantiles de las Facultades de Artes, Contaduría y Administración, y Arquitectura y Diseño, en seguimiento al proceso de diálogo abierto con cada uno de los espacios universitarios.

En el encuentro con la Facultad de Artes, se acordó que el pliego petitorio actualizado será entregado el próximo viernes, junto con un plan de acción institucional para atender las solicitudes planteadas por la comunidad. Como parte de las acciones inmediatas, se contempla el mantenimiento de la infraestructura de agua potable, la impermeabilización del edificio, y la adecuación de un sanitario no binario e incluyente, así como la habilitación de una sala de lactancia.

También se acordó la asignación de un comité de seguimiento, la convocatoria a estudiantes para participar en foros y mesas de denuncia en materia de violencia de género, la realización de una auditoría al presupuesto institucional de la Facultad de Artes y la revisión del protocolo de género.

Asimismo, se propuso una visita de seguimiento por parte de la rectora el 13 o 14 de agosto, con el fin de verificar los avances y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Se presentaron también medidas para avanzar en la implementación de infraestructura universitaria esencial, como papelería, cafetería, servicio médico/enfermería y personal encargado de protección civil. A ello se suma la asignación de técnicos especialistas para los talleres académicos y artísticos que forman parte de los procesos formativos en la Facultad de Artes.

Se abordaron las necesidades urgentes a corto plazo

En la reunión con la Facultad de Contaduría y Administración, se abordaron las necesidades urgentes a corto plazo del estudiantado. Se acordó realizar una revisión física de las instalaciones de la Unidad Académica “Los Uribe” el próximo 7 de agosto, con el objetivo de inspeccionar sus interiores y exteriores. Para ello, las y los representantes estudiantiles entregarán las llaves correspondientes y la documentación necesaria, garantizando así el acceso pleno a todas las áreas.

Asimismo, se estableció que las autoridades universitarias entregarán los planes de acción y girarán los oficios correspondientes, asegurando que las distintas secretarías y direcciones involucradas supervisen y den cumplimiento a los compromisos adquiridos. La rectora reiteró su compromiso con un acuerdo de respeto mutuo con la comunidad estudiantil, así como con la vigilancia directa de cada uno de los puntos establecidos.

De igual forma, se acordó que la siguiente mesa de diálogo con esta facultad se llevará a cabo el 11 de agosto, en la que se dará respuesta institucional a la propuesta de desahogo urgente de trámites administrativos presentada por la asamblea.

Durante el encuentro, también se presentó un pliego con solicitudes no negociables a atender en el corto plazo, entre las que destacan: la mejora de la seguridad dentro y fuera de los planteles con alumbrado adecuado, cámaras de videovigilancia funcionales, presencia permanente de personal capacitado y control de accesos; el fortalecimiento de las rutas del Potrobús, incluyendo nuevas líneas, respeto a paradas establecidas y sistemas de seguimiento en tiempo real; el equipamiento y mantenimiento de aulas con recursos tecnológicos en buen estado; baños en condiciones dignas e higiénicas; conectividad institucional estable; ampliación del personal de limpieza y medidas de manejo adecuado de residuos; así como la revisión técnica especializada de los árboles dentro del plantel para prevenir riesgos a la integridad de la comunidad.

En la asamblea de la Facultad de Arquitectura y Diseño, se abordaron temas de interés específico, como la inquietud sobre las marchas y otras movilizaciones estudiantiles. En respuesta, la rectora reiteró de manera clara que rechaza cualquier manifestación de violencia, y reiteró el llamado a que toda expresión se realice de manera pacífica. Asimismo, durante la reunión, la Dra. Zarza revisó los acuerdos de evaluaciones, con el fin de tener una visión clara y actualizada del contexto y las necesidades del espacio.

En cumplimiento con la solicitud de las asambleas, se especificó en cada reunión si las sesiones serían transmitidas públicamente o no, respetando las condiciones de privacidad o difusión establecidas por la asamblea.

Acuerdo de mutuo respeto entre todas las partes involucradas

Durante estas reuniones, la rectora enfatizó la importancia de establecer un acuerdo de mutuo respeto entre todas las partes involucradas. Reiteró que este compromiso es fundamental para consolidar un ambiente de diálogo constructivo, confianza y colaboración efectiva, en donde se reconozcan y valoren las voces, opiniones y legítimas demandas de la comunidad estudiantil.

Estas reuniones reflejan el compromiso decidido de la UAEMéx por avanzar mediante el diálogo, la escucha activa y el trabajo colaborativo. La disposición de las asambleas estudiantiles y de las autoridades universitarias para construir acuerdos ha permitido sentar bases sólidas para una transformación institucional que coloca al centro las necesidades reales de la comunidad.