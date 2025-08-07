¿Es Adán Augusto inamovible para Claudia Sheinbaum Pardo?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Con ya cuatro semanas de escándalo encima, de ser señalado hasta por The New York Times como uno de los políticos mexicanos más sobresalientes vinculados con los principales carteles y delincuencia organizada que no sólo mantienen a México en la más alta de las violencias e inseguridad, sino que son los principales traficantes de fentanilo y otras drogas a EU y en el mundo, Adán Augusto López, se atrinchera en sus cargos en el Senado y, desde la tribuna, reta:

“… no me asusta que tenga que comparecer… toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado”.

Ese reto es en primer lugar, sin duda, para la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien todo lo que hoy representa Adán Augusto López le pega debajo del nivel de flotación en su precaria y muy expuesta relación con el presidente Donald Trump.

Arrogante, el líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, induce a que Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y miembro reciente de Morena, ponga a votación a mano alzada para ver si la asamblea acepta que la propuesta de la senadora panista Lilly Téllez -de que Adán Augusto pida licencia para enfrentar sin el apoyo de su escaño una posible acusación de estar vinculado al cartel tabasqueño de La Barredora- sea aceptada o no.

La respuesta es contundente: todos los senadores de Morena y sus aliados del PT y Verde rechazan la petición.

Logrado el aval de su mayoría senatorial, Adán Augusto López se arremolina en su escaño, seguro de que -a pesar de que informes de inteligencia del Ejército lo vinculan a su ex secretario de Seguridad, a Hernán Bermúdez Requena (hoy en fuga, quizá por Brasil), líder del cartel de La Barredora- continuará el tiempo que él quiera con todo su poder.

Este poder surge, todos lo saben, de su cercanía y apoyo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y no del respaldo otorgado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien el senador mantiene una obvia e inocultable distancia.

Fue Andrés Manuel López Obrador quien le dio el cargo de coordinador de la bancada de Morena en el Senado, que luego fue ratificado por el voto de la mayoría de los legisladores de ese partido, y fue el ahora ex presidente quien lo promovió a inicios de su sexenio en 2018 para que Adán Augusto fuese gobernador de Tabasco, y para luego sacarlo de ahí para ser titular de la Secretaría de Gobernación y, finalmente promoverlo como precandidato presidencial en una contienda interna en Morena que desde un arranque estaba inocultablemente previsto que ganaría Claudia Sheinbaum.

Adán Augusto López, a quien AMLO llama públicamente hermano, no es más que lo que refleja el dedo del tabasqueño.

Es por demás obvio que esa voluntad es la que lo mantiene donde está a pesar de que todo lo de La Barredora apunta hacia él.

Y por ello Adán Augusto López es el principal reto hoy para Claudia Sheinbaum, a quien mantenerlo donde está le comienza a significar un muy alto precio de gobernabilidad y credibilidad.

¿Logrará Sheinbaum convencer a AMLO de remover a este por demás complicado y muy problemático senador?

“To be, or not to be… that is the question”, plantea William Shakespeare a través de Hamlet.

Si no lo quita nadie, creerá en su poder. Así de simple y crudo.

Ante el desborde de los lujos morenistas, Alcalde pide moderación

La otra gran afrenta que le crece todos los días a la presidenta Claudia Sheinbaum, y al legado de austeridad juarista de Andrés Manuel López Obrador, es el inusitado desborde de ostentación y lujos de la cuadra dirigente morenista.

No hay gobernador o gobernadora, secretario de gabinete o diputado o senador de medio pelo y alcalde morenista que no porte su buen reloj, collar o chamarra o se traslade en auto de millón y medio de pesos.

Desde el Rolex de oro mostrado alguna vez por Marcelo Ebrard o la camioneta Volvo del senador Gerardo Fernández Noroña a los viajes en primera del mismo legislador y otros compañeros de corriente, a las comidas en un lujoso y caro, muy caro restaurante en Capri, Italia, de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo el senador Yunes Marques, protegidos y bien apertrechados financieramente por Adán Augusto López.

Y así otros muchos hasta llegar a Andrés Manuel Andy López Beltrán, hijo de AMLO, y su viaje a Tokio, Japón, y sus compras en las tiendas más caras de esa ciudad.

Todo ello ha merecido varios llamados a la moderación y humildad de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y ayer ya una casi reprimenda pública de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.

La dirigente dijo que esos morenistas que viajan al extranjero y se exhiben con ropa, relojes, alhajas y costosas prendas de vestir de marcas muy caras, deberán bajarle a sus arranques y pensar que aun cuando tengan recursos deben evitar lujos “porque pertenecen a un movimiento que debe poner el ejemplo” de moderación y humildad.

El llamado llegó justo cuando en varios diarios la diputada Diana Karina Barreras, del PT -aliado de Morena-, y su esposo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados y sustituto por la muerte de Ifigenia Martínez -quien como presidenta en San Lázaro entregó la Banda Presidencial a la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024-, fueron presentados como quienes gastaron 340 mil pesos en una fiesta exclusiva durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en octubre pasado.

Todo un reto, el de someter a la moderación a esta tropa de nuevos ricos de Morena que no encuentran cómo lucir sus joyas y viajes.

Como diría su jefe político “¿y quién ponpó?”. ¿De dónde sale para todo eso? ¿de cárteles conocidos o como los de La Barredora?

