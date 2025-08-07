Zaira Franco hace tributo a la leyenda Janis JoplinEspectáculos jueves 7, Ago 2025
- Reconocida por su trabajo como jazzista, actriz y vocal coach
- El 8 de agosto en Casa Cent’anni Music Hall.
Por Isabel Violeta
La cantante Zaira Franco, reconocida por su trayectoria como solista, jazzista, actriz, vocal coach y por su participación en diversos proyectos de música original, rendirá un enérgico tributo a la icónica Janis Joplin este 8 de agosto a las 21:00 horas en el escenario de Casa Cent’anni Music Hall.
En entrevista para DIARIOIMAGEN, Franco compartió que este homenaje nace de una profunda admiración por la artista estadounidense “Janis Joplin ha sido una gran influencia para mí desde muy joven. Escuché su disco en acetato y me voló la cabeza. Desde entonces me aprendí sus canciones; las cantaba con mis compañeros en la secundaria y en el CCH”.
Interpretar el repertorio de Joplin implica una exigencia vocal y emocional considerable, algo que Zaira asume con respeto y preparación “Sin duda hay que tomar mucha agua, dormir bien… es bastante intenso. La manera de cantar de Janis es muy desgarrada. Pero como soy fan desde hace años, acostumbré mi voz a ese estilo. Me aprendí sus canciones desde que empecé a cantar, así que lo tengo muy interiorizado. Aun así, cada vez que las interpreto me pregunto si lo voy a lograr y si todo saldrá bien”.
Este homenaje será una oportunidad única, ya que por el momento no hay planes de grabarlo “Sinceramente, no tenemos planes de grabación por ahora, así que tienen que ir y presenciarlo. Digo, no falta quien lo grabe con su celular, ajá… pero lo que sí tenemos planeado es hacer otro tributo a Amy [Winehouse] el próximo viernes 15”.
El repertorio incluirá clásicos como Piece of My Heart, Cry Baby y Mercedes Benz, seleccionados con una intención clara “Traté de escoger un repertorio más punky, más prendido… no clavarme al 100% en el blues, sino que también haya algo más funky. Prefiero que sea una noche alegre”.
Para Zaira, trabajar en este homenaje ha sido una experiencia profundamente emotiva “Es bellísimo, porque es una emoción humana verdadera. La energía que Janis transmitía es algo grande. Para mí no hay una cantante más entregada ni más desgarrada que ella”.
Finalmente, Franco subraya la importancia de seguir reconociendo a artistas como Joplin, cuya obra trascendió sin el respaldo de las plataformas actuales “Los artistas de otras épocas no crecieron como nosotros, con redes sociales ni con apoyos de ningún tipo. Fue su talento y su ideología lo que los hizo resaltar. Por eso su obra es tan grande, tanto que no ha muerto ni morirá. Es importante recordar a estos artistas con tanto talento y fuerza para mover masas”.
Zaira concluye con una invitación especial “Nos vemos el próximo 8 de agosto. Me parece que las puertas abrirán a las 8:00 de la noche, así que ahí los espero”.