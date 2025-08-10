Alistan documental internacional sobre nuevas especies de cocodrilos

En colaboración con Punta Sur

El material audiovisual se transmitirá en el medio Mongabay LATAM

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La Reserva Ecológica de Punta Sur fue escenario de una jornada de documentación científica para la elaboración de un reportaje audiovisual. El proyecto periodístico se publicará en el medio especializado Mongabay LATAM y está a cargo del reportero ambiental Patricio Medina y el videógrafo Miguel Ángel Guillermo, quienes registraron imágenes y testimonios en la zona de “Laguna Colombia”, ambiente natural de cocodrilos con características únicas y que podrían ser catalogados como una nueva especie.

La visita forma parte de una serie de cápsulas internacionales titulada “Expediciones Científicas”, producidas por Mongabay LATAM, con gran alcance en América Latina y el mundo. Durante su estancia en Cozumel, los documentalistas contaron con el acompañamiento del biólogo Héctor González Cortés, subdirector del Parque Ecoturístico Punta Sur, representación de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), a quien agradecieron por facilitar el acceso y brindar información clave para la grabación.

El motivo de esta expedición está vinculado a los resultados de más de una década de estudios realizados por el doctor José Ávila y el doctor Pierre Charruau, miembros del Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

De acuerdo con los especialistas, los cocodrilos que habitan en Cozumel y Banco Chinchorro presentan diferencias genéticas, morfológicas y ecológicas respecto a otras especies conocidas, lo que podría conducir a su reconocimiento como nuevas especies para la ciencia.

De confirmarse este hallazgo, México pasaría de tener tres a cinco especies de cocodrilos oficialmente reconocidas, consolidándose como uno de los países con mayor diversidad de reptiles de este tipo en el planeta.

Durante la filmación, los cocodrilos fueron avistados en su hábitat natural, lo que permitió obtener material de gran valor para la divulgación científica. Además, los realizadores destacaron el trabajo de la FPMC en la conservación y restauración de ecosistemas, así como en la educación ambiental, factores clave para el equilibrio y la protección de especies endémicas y en riesgo.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, subrayó “Abrir las puertas de Punta Sur como un laboratorio viviente fortalece nuestra visión de que el conocimiento científico debe ser compartido para generar conciencia ambiental y contribuir al bienestar común. Este documental es una oportunidad para mostrar al mundo la relevancia ecológica de Cozumel y los esfuerzos por conservar su biodiversidad”, afirmó.

Con estas acciones, la Institución continúa promoviendo la ciencia, la conservación y la proyección de Cozumel como un modelo de equilibrio entre naturaleza y desarrollo sustentable.

Representación quintanarroense en los Panamericanos Junior

Los atletas quintanarroenses Andrés Dupont Cabrera, en la disciplina de natación, y Jerónimo Abogado Irishstephenson, en vela, fueron confirmados como integrantes de la Delegación Mexicana que participará en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, a realizarse del 9 al 23 de agosto en Asunción, Paraguay.

En concordancia con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la Comisión del Deporte de Quintana Roo -presidida por Jacobo Arzate Hop- trabaja para respaldar a las y los atletas del estado a través de diversos apoyos, como el programa de becas deportivas.

Ambos deportistas fueron notificados por sus respectivas federaciones para formar parte del grupo de 378 atletas que viajarán a Sudamérica para representar a México en esta importante justa deportiva continental, donde buscarán sumar medallas para el país.

Cabe destacar que Andrés Dupont regresó recientemente del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, donde tuvo una destacada participación en las pruebas de relevos. Según el calendario del evento, la actividad de natación está programada del 10 al 14 de agosto.

Por su parte, Jerónimo Abogado Irishstephenson se ha consolidado como la principal figura del velerismo en Quintana Roo y buscará brillar a nivel internacional representando a México. Las competencias de vela están previstas del 15 al 17 de agosto.

Este evento representa una oportunidad clave dentro del ciclo de competencias rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que permite a los atletas acumular puntos y escalar posiciones en el ranking internacional.