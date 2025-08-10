Desarme voluntario contribuye a construcción de la paz en Cancún

En los primeros días de la campaña, se han recolectado más de 120 armas

En tiempos donde la violencia parece haberse normalizado en el paisaje urbano y emocional de muchas ciudades mexicanas, gestos como el desarme voluntario en Cancún no solo representan una política pública: son una declaración ética. En una ciudad marcada por contrastes -entre el paraíso turístico y las tensiones sociales que lo rodean- la Feria de Desarme Voluntario emerge como un acto de reconciliación. No se trata únicamente de recolectar armas, sino de sembrar confianza, de invitar a la ciudadanía a imaginar un entorno donde la seguridad no dependa del calibre, sino del diálogo. Este tipo de iniciativas, aunque discretas, tienen el poder de transformar narrativas: de la resignación al compromiso, del miedo a la esperanza.

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la cultura de paz y reducir los índices de violencia armada, el Ayuntamiento de Benito Juárez, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno del estado, inauguró la Feria de Desarme Voluntario en Cancún. Esta iniciativa, que se suma a las estrategias nacionales de pacificación, busca incentivar a la ciudadanía a entregar armas de fuego de manera anónima y segura, a cambio de apoyos económicos y sin consecuencias legales.

Objetivos de la feria:

– Reducción de riesgos: Disminuir la presencia de armas en hogares y comunidades, evitando accidentes y actos violentos.

– Fomento de la cultura de paz: Promover valores como la convivencia, el respeto y la resolución pacífica de conflictos.

– Participación ciudadana: Invitar a la población a ser parte activa en la construcción de entornos más seguros.

La feria se instaló en puntos estratégicos de la ciudad, como explanadas municipales y centros comunitarios, donde elementos del Ejército mexicano reciben armas de fuego, cartuchos y explosivos. El proceso es completamente confidencial: no se solicita identificación ni se realiza investigación alguna sobre el origen del arma. A cambio, se entrega un incentivo económico que varía según el tipo y estado del arma.

Además, se ofrecen actividades paralelas como talleres de prevención de violencia, charlas sobre seguridad comunitaria y espacios lúdicos para niñas y niños, con el fin de reforzar el mensaje de paz desde una perspectiva integral.

En los primeros días de la feria, se han recolectado más de 120 armas, entre pistolas, escopetas y rifles, así como cientos de cartuchos útiles.

Autoridades locales destacaron que muchas de estas armas provenían de hogares donde ya no eran utilizadas, pero representaban un riesgo latente.

La alcaldesa Ana Patricia Peralta subrayó que “la paz no se construye solo con leyes, sino con acciones concretas que involucren a la ciudadanía. Esta feria es un paso firme hacia un Cancún más seguro y humano”.

Vecinos de distintas colonias han expresado su apoyo a la iniciativa. “Tenía una pistola que era de mi abuelo, y aunque nunca la usamos, siempre me preocupó tenerla en casa. Me parece bien que ahora pueda entregarla sin miedo”, comentó una residente de la Región 94.

Organizaciones civiles también han respaldado la feria, señalando que este tipo de programas deben replicarse en otras zonas del estado, especialmente aquellas con mayores índices de violencia.

Cancún, epicentro de la CURP biométrica

En un giro significativo hacia la modernización de la identidad oficial en México, Cancún ha sido designado como sede nacional para el lanzamiento de la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica. El anuncio oficial se realizó durante la reunión nacional de directores de los registros civiles de las 32 entidades federativas.

La CURP biométrica representa una evolución tecnológica del documento tradicional. A diferencia de la versión actual, esta nueva modalidad incluirá escaneo de iris, huellas dactilares de ambas manos, fotografía digital, firma electrónica y código QR.

Este documento busca convertirse en una identificación oficial válida en todo el país, con estándares internacionales de seguridad y autenticidad.

Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno de Quintana Roo, explicó que Cancún fue elegido por su infraestructura y conectividad, además de su simbolismo como destino turístico internacional. Desde este punto estratégico se darán a conocer las disposiciones técnicas y operativas para su implementación nacional.

La primera etapa será completamente voluntaria. Quienes ya cuenten con una CURP tradicional podrán optar por actualizarla sin que sea obligatorio para trámites escolares o gubernamentales. “Funcionará como el pasaporte o la licencia; puedes presentar cualquiera de esos documentos o el INE. Lo importante de la CURP biométrica es que facilitará trámites que hoy resultan más lentos”, afirmó Torres Gómez.

Entre sus ventajas destacan:

– Mayor rapidez en trámites oficiales

– Reducción de suplantación de identidad

– Agilidad en la localización de personas en casos de emergencia

– Integración con sistemas de salud y programas sociales

Paralelamente, en Chetumal se iniciarán las capacitaciones para directores de registros civiles de todo el país. Estas jornadas permitirán establecer reglas de operación y ajustes técnicos para su correcta implementación.

Con este paso, México se encamina hacia un sistema de identidad más robusto, seguro y funcional. Cancún no solo será testigo del anuncio, sino también protagonista de una transformación que podría redefinir la manera en que los mexicanos se identifican ante el Estado.

Más de 280 mil mdd para México por viajes y turismo

México se consolida como líder turístico en América Latina, con una proyección histórica para 2025: la industria de viajes y turismo aportará más de 281 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según el más reciente informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), elaborado en colaboración con Oxford Economics.

Este crecimiento representa un incremento interanual del 2.4%, reafirmando al turismo como uno de los pilares más sólidos de la economía mexicana. La cifra equivale a más de cinco billones de pesos, y posiciona a México como el país con mayor contribución turística en toda América Latina.

El informe detalla que:

– El turismo doméstico generará aproximadamente 209.9 mil millones de dólares

– Los visitantes internacionales aportarán 39.6 mil millones de dólares

– El resto proviene de servicios complementarios como transporte, hospedaje y gastronomía

México supera ampliamente a sus vecinos latinoamericanos en impacto económico por turismo. Brasil ocupa el segundo lugar con 167.6 mil millones de dólares, seguido por Argentina, Colombia y República Dominicana.

Además de su impacto económico, el sector turístico sostiene cerca de 8 millones de empleos en México, lo que representa el 13.3% del total nacional. Esta cifra incluye tanto empleos directos como indirectos en hotelería, transporte, agencias de viajes y servicios turísticos.

El éxito de México como potencia turística se atribuye a su diversidad de destinos: playas, ciudades coloniales, zonas arqueológicas; a que tiene una política de promoción constante y que ha mejorado en conectividad aérea y terrestre. Asimismo, por la seguridad reforzada en zonas turísticas.

Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC, destacó que “México sigue consolidándose como una potencia turística global. Su resiliencia y capacidad para atraer inversión lo posicionan como líder en las Américas”.

Con estas cifras, el turismo no solo se reafirma como fuente de ingresos, sino como una herramienta de desarrollo social y territorial. El reto ahora será garantizar que este crecimiento se mantenga sostenible, inclusivo y respetuoso del medio ambiente.