Atenderán a aspirantes sin lugar en las preparatorias de Cancún

Creciente demanda en nivel medio superior

La Secretaría de Educación estatal habilita módulos en sus oficinas, esta semana

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Ante el creciente número de jóvenes que no lograron obtener un lugar en alguna preparatoria pública de Cancún, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) anunció la apertura de módulos de atención personalizada del 11 al 15 de agosto, como parte del Proceso de Asignación de Espacios a la Educación Media Superior (PAEEMS) 2025.

La atención se dividirá en dos grupos:

– Del 11 al 13 de agosto: Para aspirantes que presentaron el examen EXANI-I pero obtuvieron el resultado “Sin plantel asignado”.

– 14 y 15 de agosto: Para quienes no presentaron el examen y buscan opciones educativas disponibles.

Los módulos estarán ubicados en las oficinas de la SEQ en avenida Bonampak, Supermanzana 1, Lote 2-A, en Cancún. El horario de atención será de 8:00 a 15:00 horas.

Las autoridades educativas recomiendan a los aspirantes:

– Llevar impresa su hoja de resultados del PAEEMS.

– Consultar su cita exacta en la cuenta de registro en paeems.seq.gob.mx.

– Estar atentos a las modalidades educativas disponibles, que incluyen preparatorias abiertas, semiescolarizadas y técnicas.

La medida busca garantizar el acceso a la educación media superior a todos los jóvenes, especialmente aquellos que por falta de cupo o por no presentar el examen quedaron fuera del sistema escolar. La SEQ enfatizó que se trata de una estrategia para reducir la deserción escolar y ofrecer alternativas formativas en el estado.

También habrá módulos en Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y otros municipios.

Seguirán recibiendo calzado gratuito

En una decisión que refuerza el compromiso social del municipio de Benito Juárez, el Cabildo de Cancún aprobó por unanimidad la continuidad del programa de entrega gratuita de calzado escolar para el ciclo 2025–2026. Esta medida beneficiará a miles de estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas, incluyendo preescolar, primaria, secundaria y educación especial.

El convenio fue celebrado entre el Ayuntamiento de Benito Juárez y los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ), con el objetivo de establecer la logística necesaria para distribuir el calzado de forma ordenada y equitativa. La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, destacó que esta acción no es un regalo, sino una forma de justicia social para las familias que enfrentan dificultades económicas.

“Hoy reafirmamos que en Cancún gobernamos con el corazón y con hechos. Estos apoyos no son regalos, son justicia social para miles de familias que todos los días luchan por salir adelante”, expresó Peralta durante la sesión.

Durante el ciclo anterior, el programa logró distribuir más de 122 mil pares de tenis escolares en 430 planteles educativos de Cancún. La iniciativa, denominada Pasos para la Transformación, busca eliminar barreras económicas que impiden a los estudiantes iniciar el ciclo escolar en condiciones dignas.

Además, se reportó que solo un 5% de alumnos no recibió el calzado por motivos como inasistencia, pero se habilitó la entrega en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico para garantizar cobertura total.

La sesión también incluyó la aprobación de un segundo convenio con la Secretaría de Bienestar de Quintana Roo, que permitirá ampliar el alcance de los programas sociales en el municipio. Asimismo, se aprobaron reformas al Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de Bienestar y al nuevo Reglamento de Tecnologías de Información, con el fin de modernizar la administración pública y fortalecer la atención ciudadana.