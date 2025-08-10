Reconocen los derechos agrarios de mujeres en Felipe Carrillo Puerto

Caravana para Mujeres en la Propiedad Social

Entregan 70 certificados de derechos sobre uso común y 50 testamentos agrarios

Felipe Carrillo Puerto.- En un acto de justicia social y en reconocimiento a sus derechos agrarios, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la titular de la Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Edna Vega Rangel, entregaron 70 certificados de derechos sobre uso común y 50 testamentos agrarios a mujeres de comunidades de este municipio.

Esta acción se realizó en el marco de la primera de cuatro Caravanas para Mujeres en la Propiedad Social, una estrategia interinstitucional en la que participan la Sedatu, el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria y la Secretaría de las Mujeres de Quintana Roo (Semujeres), a cargo de Esther Burgos Jiménez. El objetivo es dar certeza jurídica a mujeres ejidatarias e indígenas sobre la tenencia de la tierra, garantizar sus derechos agrarios y fortalecer su autonomía económica y social.

Las Caravanas dan cumplimiento a uno de los 100 Compromisos de la Cuarta Transformación, del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para reconocer los derechos agrarios de más de 150 mil mujeres en todo el país.

Al dirigirse a las beneficiarias de las localidades y núcleos agrarios de Dzulá, Bernardino Cen, Santa Lucía, Tihosuco, Dzoyolá, Filomeno Mata, Trapich, Tepich y Santa Isabel, la gobernadora Mara Lezama destacó que este es un acto en que este gobierno diferente, de la Cuarta Transformación, reconoce sus derechos agrarios, lo que no sucedió en gobiernos del pasado.

“Somos un gobierno diferente, honesto, que no roba, no miente y no traiciona al pueblo, pero sobre todo, somos un gobierno que está aquí para servir, para atenderles, para escucharlos y para resolverles”, dijo la Gobernadora.

Asimismo, expresó que además de los derechos agrarios, tienen derecho a una vida sin violencia, a extender sus alas y ser libres en la toma de sus propias decisiones, a ser felices, a empoderarse y a ser lo que quieran ser.

Por su parte, la secretaria Vega Rangel explicó que estas Caravanas para Mujeres en la Propiedad Social serán fortalecidas para hacer llegar más apoyos a las mujeres representantes de los núcleos agrarios, en pleno respeto a sus derechos y no como confrontación con los hombres.

Explicó que a nivel nacional se van a entregar 156 mil títulos de derechos agrarios, de los cuales se han entregado ya 13 mil. Añadió que también se impulsa el programa Vivienda para el Bienestar y en diciembre se estarán entregando las primeras.

Durante el evento, celebrado en el domo Cecilio Chí de este municipio, se informó que las próximas caravanas se realizarán el 27 de agosto en José María Morelos, el 24 de septiembre en Lázaro Cárdenas, y el 23 de octubre en Bacalar.

Revisan la inversión en infraestructura eléctrica en Q. Roo

Ciudad de México.– La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, revisaron los proyectos de inversión en infraestructura programados para el estado, orientados a su modernización, mantenimiento y ampliación del suministro eléctrico, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético.

La gobernadora agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobierno de México por incluir a Quintana Roo y sus 11 municipios en los proyectos encaminados a alcanzar la justicia energética.

Durante la reunión, Mara Lezama señaló las intermitencias y fallas en el suministro eléctrico que se han presentado en algunos municipios, con el objetivo de atenderlas y resolverlas en beneficio de la población.

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja, acompañada por integrantes de su equipo, compartió con el Gobierno del Estado los proyectos, acciones y planes que se están implementando para asegurar el abastecimiento de energía en Quintana Roo. “Sobre todo, transmitir la tranquilidad de que estamos trabajando para ustedes”, puntualizó.

Participaron en la reunión Érica Barbela, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales y Justicia Energética; Francisco Javier Maldonado, subdirector de Generación; Gilberto Valencia, subdirector de Transmisión; Juan Francisco Cuevas, director de Proyectos e Ingeniería; y Héctor López, director de Operación, todos integrantes de la CFE.