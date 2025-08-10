Autoridades delinean reglas para la recolección de sargazo en altamar

Paso hacia el manejo sustentable de la macro alga

Cualquier particular, empresa, con sus respectivos permisos, podrán recolectarlo en altamar

Cancún.- En un paso decisivo hacia el manejo sustentable del sargazo, autoridades estatales y federales han urgido la creación de reglas claras para su recolección en altamar, luego de que esta macroalga fuera oficialmente reconocida como recurso pesquero en la Carta Nacional Pesquera. Esta nueva clasificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, abre la puerta a su aprovechamiento industrial, pero también plantea desafíos ambientales y operativos que requieren atención inmediata.

Hasta hace poco, el sargazo flotante (holopelágico) se encontraba en un limbo jurídico: no era considerado residuo ni recurso. Con su nueva categoría, cualquier particular, empresa o cooperativa podrá recolectarlo en altamar, siempre que cuente con permisos otorgados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y cumpla con los lineamientos del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

La gobernadora Mara Lezama subrayó que el proceso debe realizarse sin afectar especies marinas ni ecosistemas sensibles. “Trabajamos con especialistas para garantizar que la pesca del sargazo se haga de forma sustentable”, declaró. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Alicia Bárcena, ha iniciado estudios para definir los métodos más seguros de extracción, priorizando el uso de embarcaciones especializadas como el buque ARM Natans BSO-101, capaz de recolectar hasta 250 toneladas en mar abierto.

Entre los usos más prometedores del sargazo se encuentra su transformación en biocombustible, fertilizantes, bioplásticos y materiales de construcción. Esta visión de economía circular busca convertir un problema ambiental en una oportunidad productiva, generando empleos y reduciendo el impacto del alga en el turismo costero.

Óscar Rébora, secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo, reconoció que si bien el marco legal ya permite la recolección, aún faltan reglas específicas sobre cómo, cuándo y con qué tecnología debe realizarse. “Es necesario establecer protocolos claros para evitar daños colaterales en altamar”, afirmó.

La recolección de sargazo en altamar representa una oportunidad histórica para Quintana Roo: puede aliviar la presión sobre las playas, proteger la biodiversidad y generar valor económico. Pero sin reglas claras, el remedio podría convertirse en un nuevo riesgo ambiental. El llamado está hecho: urge una regulación técnica, ambiental y operativa que garantice que esta solución sea verdaderamente sustentable.