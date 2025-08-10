Comenzará en 2026 la construcción de la vía de carga para el Tren Maya

Se aprovechará la infraestructura existente para habilitar el transporte de mercancías

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El ambicioso proyecto ferroviario del Tren Maya, que actualmente opera como transporte turístico y de pasajeros, se prepara para una nueva etapa: su adaptación como vía de carga, con obras que comenzarán en el segundo semestre de 2026, según confirmaron autoridades federales y líderes sindicales en Quintana Roo.

Contrario a lo que se pensaba inicialmente, no se construirán nuevas vías férreas. En su lugar, se aprovechará la infraestructura existente para habilitar el transporte de mercancías. Las obras contemplan:

– Plataformas logísticas para manejo de contenedores.

– Bodegas de almacenamiento en puntos estratégicos como Chetumal.

– Un nuevo inmueble en la capital del estado, similar en estructura a los talleres del Tren Maya, que funcionará como centro logístico.

Antonio González Notario, dirigente del sindicato de volqueteros Caja Roja, señaló que esta fase representa una esperanza económica para los transportistas locales, quienes han visto disminuir sus ingresos tras la conclusión de las obras del Tren Maya turístico.

“Pensábamos que habría otras vías, sin embargo, de acuerdo al proyecto se utilizarán las existentes”, explicó González Notario.

La adaptación del Tren Maya como vía de carga busca impulsar el comercio regional, conectando puertos clave como Progreso (Yucatán) y Coatzacoalcos (Veracruz). El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) estima que la red de carga tendrá una extensión de aproximadamente 700 kilómetros.

Además, se espera que esta nueva modalidad genere más de 10 mil empleos directos e indirectos, fortaleciendo los polos industriales del sureste mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las obras de infraestructura de carga tendrán una duración estimada de año y medio a dos años, y serán supervisadas por Fonatur, la SICT y autoridades estatales.

La transformación del Tren Maya en vía de carga no solo representa una evolución logística, sino también una oportunidad para reactivar economías locales y consolidar al sureste como un eje estratégico del comercio nacional.

Alerta por incendios en Cancún

La temporada de incendios en Cancún ha alcanzado niveles preocupantes. De marzo a julio de 2025, el Heroico Cuerpo de Bomberos ha atendido 943 reportes de incendios, casi 200 más que en el mismo periodo del año anterior. Este incremento ha encendido las alarmas entre autoridades locales, quienes atribuyen el fenómeno a una combinación de factores climáticos y humanos.

El director del cuerpo de bomberos, Aquileo Cervantes Álvarez, identificó tres causas principales:

– Olas de calor intensas, que han superado los registros habituales.

– Escasez de lluvias, lo que mantiene las áreas verdes secas y vulnerables.

– Falta de conciencia ciudadana, especialmente en prácticas como quemas de basura, arrojo de colillas de cigarro y botellas de vidrio en zonas naturales.

“El efecto del sol, junto con el calor y lo seco que se encuentre el área verde, puede provocar estas conflagraciones”, advirtió Cervantes.

Aunque los reportes se han extendido por todo el municipio, las áreas más golpeadas se concentran en el norte de Cancún, particularmente la Carretera Cancún-Mérida y las colonias Valle Verde, México y Avante, así como las regiones: 236, 247, 250 y 260.

Durante julio, se registraron 83 incendios de maleza y 102 de basura, cifras similares a las del mismo mes en 2024, pero que siguen siendo motivo de preocupación.

A diferencia del año pasado, cuando la Comisión Nacional Forestal (Conafor) declaró tres incendios forestales, en lo que va de 2025 no se ha registrado ninguno dentro del municipio de Benito Juárez. Sin embargo, hay un incendio activo en Isla Mujeres, cerca del nuevo relleno sanitario, que está siendo atendido por Conafor.

Las autoridades han hecho un llamado urgente a la ciudadanía para asumir un rol activo en la prevención de incendios, especialmente ante las condiciones climáticas adversas que se prevén para las siguientes semanas. Las recomendaciones incluyen no realizar quemas a cielo abierto, evitar fogatas en áreas verdes y reportar cualquier conato de incendio al 9-1-1.