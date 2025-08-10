Angie Camille: autenticidad sin etiquetas en “Rara y Diferente”

Lanza su nuevo sencillo en todas las plataformas

Un tema que representa una mezcla vibrante de pop y tintes de rock

Por Arturo Arellano

Con una mezcla vibrante de pop y tintes de rock, la cantautora regiomontana Angie Camille regresa al centro del escenario con Rara y Diferente, un sencillo que no solo marca el inicio de su segundo álbum de estudio, sino que se convierte en un manifiesto de empoderamiento y autenticidad para una generación que busca liberarse de los moldes impuestos.

El tema fue coescrito por Angie Camille, Neela y Ángel Vergara, y producido por Patricio Gala, reconocido por su trabajo con artistas como Koala y Zamy Baumiller. La mezcla y masterización corrieron a cargo de Alex Ponce, quien ha colaborado con talentos como Matisse y Paty Cantú.

En entrevista, Angie nos comparte «Ha sido un proceso muy lindo desde que comenzamos a componerla. Hablar de este tema, conectar con esa gente que se siente insuficiente y recordarles que no tienen que cambiar para encajar… no deben dejar de perseguir sus sueños. Es un mensaje que ha sido recibido de muy buena manera. Cuando escribo mis canciones, siempre lo hago desde experiencias personales, por eso en este caso me identifico plenamente con lo que canto: es un sentimiento real».

La canción apuesta por una fusión de pop con rock, donde la fuerza instrumental —las baterías y guitarras eléctricas— amplifican las emociones que recorren cada verso.

El comienzo de una nueva etapa

Rara y Diferente marca el inicio de una nueva fase en su carrera. Tras el éxito de su sencillo Son Roadtrip, Angie apuesta por un disco que retrata los contrastes de la vida «Será un álbum de contrastes: en sonidos, en temas y en emociones. Porque la vida es bonita, pero también tiene ese lado que duele y te hace llorar. Es cantera de lo positivo, pero también de lo que nos hace sentir vulnerables».

Camille tiene claro que desea seguir creciendo como artista y como persona, compartiendo su música en escenarios cada vez más grandes y diversos «Quiero que más gente conecte con mi música, verles frente a frente… eso es de las cosas más bonitas de crear. Y no solo en mi ciudad, sino en todo el país y en Latinoamérica».

Actualmente se encuentra en gira de promoción, con presentaciones en Monterrey, Mérida, y próximamente Aguascalientes «En el escenario soy impredecible, soy yo misma, soy auténtica y sensible. Me gusta transmitir lo que dicen mis canciones y empatizar con el público. Esas son mis características».

Conexión directa con sus fans:

Mientras prepara su próximo lanzamiento —previsto para las próximas semanas—, Angie se mantiene activa en estudio, grabando y produciendo, pero también en contacto con sus seguidores «Para mí ese acercamiento es muy especial. Que la gente se anime a responder mis historias, a comentarme, eso me encanta y lo respondo con gusto».

Uno de los mayores retos ha sido exponer su esencia en sus canciones «Porque en persona es distinto. Es gratificante que la gente me conozca, que vea no solo lo positivo, sino también lo negativo. Es algo natural que todos tenemos».

El video musical ya está disponible en YouTube y el sencillo puede encontrarse en todas las plataformas digitales.

Aunque aún no revela el título de su nuevo álbum, Angie adelantó que incluirá entre 10 y 12 temas que abordarán el amor, el desamor, las inseguridades, los sueños y las preguntas existenciales «Este nuevo disco muestra mi yo real. La vida tiene cosas buenas y malas, y también de lo feo se aprende», afirma.

Angie Camille no solo canta, sino que construye puentes emocionales con su audiencia. Rara y Diferente es más que una canción: es una declaración de principios en tiempos donde ser uno mismo se ha convertido en un acto de valentía.