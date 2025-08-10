Aranceles ponen riesgo la industria automotriz mexicana

Pilar de la economía nacional

Ambiente de alta incertidumbre para una industria que depende principalmente del comercio exterior

La nueva política arancelaria de Estados Unidos, con Donald Trump en la presidencia, pone en riesgo la industria automotriz mexicana, que ha sido durante décadas uno de los pilares más robustos de la economía nacional, con una producción anual de casi cuatro millones de unidades.

Su éxito ha descansado en una fórmula clara: apertura comercial, cercanía geográfica con Estados Unidos, costos laborales competitivos y una cadena de suministro bien articulada. Bajo este modelo, México ha atraído inversiones multimillonarias de armadoras globales, desarrollando un ecosistema vibrante de proveedores y consolidado su lugar como líder en exportación de vehículos y autopartes.

Sin embargo, esta fórmula enfrenta hoy su mayor amenaza desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, pues el mandatario republicano ha impuesto, sin previo consenso en el marco del T-MEC, aranceles del 25% -con amenaza de escalar al 30%- a ciertos productos automotrices que no cumplan con reglas de origen más estrictas, justificando sus acciones en temas de seguridad nacional y control de fentanilo.

Este giro político está creando un ambiente de alta incertidumbre para una industria que depende profundamente del comercio exterior. El temor no sólo radica en el monto del arancel, sino en el mensaje que envía: que los acuerdos pueden romperse o de reinterpretarse de forma unilateral.

Mientras las negociaciones en torno a las nuevas tarifas del país vecino del norte se concretan de manera bilateral y la confianza en la búsqueda del bienestar regional comienza a ausentarse, el motor regional que llevó a México a pasar de producir un millón de vehículos, en la década de los 90, a casi cuatro millones actualmente, también da indicios de enfriamiento.

Los autos en México suben de precio por aranceles

Los aranceles han impulsado más los precios de los autos en México que en Estados Unidos, de acuerdo con los registros oficiales de ambos países.

Para cruzar la frontera norte, los vehículos y autopartes pagan un arancel de 25% sobre el contenido que no sea estadounidense, mientras que los productos clasificados como derivados de acero y aluminio tienen una tasa de 50% y, a partir del 1 de agosto, aplica también 50% a las mercancías fabricadas con cobre.

El impacto de los nuevos aranceles se refleja en costos de producción y precios al consumidor, ya que las autopartes cruzan las fronteras de México, Estados Unidos y Canadá hasta siete u ocho veces antes del ensamblaje final de un vehículo, advirtió la Industria Nacional de Autopartes (INA).

En particular, indicó, las nuevas disposiciones arancelarias impactan a los fabricantes mexicanos de autopartes que emplean acero y aluminio como insumos esenciales para componentes críticos.

Alertó que el aumento en costos derivado de las nuevas tarifas afecta el cumplimiento de tiempos de entrega bajo esquemas de producción just in time, comprometiendo la continuidad operativa de toda la cadena automotriz norteamericana.

Al presentar la expo INA Paace Automechanika México, el director general de la INA, Gabriel Padilla, dijo que la industria automotriz y de autopartes debe buscar los mecanismos en el mercado mexicano para mitigar los aranceles, mediante una disminución en los costos de producción y mayor eficiencia.

Al monitorear las 55 principales ciudades del país, el Inegi encontró que los vehículos se encarecieron en promedio 1.5% en junio y fue el mayor incremento en un año. En tanto, los registros del Departamento del Trabajo muestran que los coches nuevos en Estados Unidos subieron 0.6% en junio, igual que en mayo y menos que en abril.

Cae 8.6% la producción de autopartes mexicanas

Los aranceles aplicados al acero, aluminio y cobre, así como la tensión económica y comercial que persiste en Estados Unidos redujeron en 8.6% la producción de autopartes mexicanas durante los primeros cinco meses del 2025, reveló la INA.

Gabriel Padilla, director de la INA, comentó que nuestro país es el principal proveedor de autopartes a EU, sin embargo, el ambiente de incertidumbre en el mercado estadounidense ha provocado que una menor demanda de pedidos de la industria automotriz, tanto de equipo original como refacciones, ante el incremento de costos por los aranceles. “Esto hace anticipar que continuará la contracción hacia el cierre del año”, consideró.

México produjo 48,445 millones de dólares en partes y componentes de vehículos de combustión y eléctricos de enero a mayo del 2025, que representa una caída de 8.6% respecto al mismo periodo del año previo, cuando facturó 53,018 millones de dólares.

Sin embargo, “se estima que la producción tenga una contracción por el comportamiento del mercado en Estados Unidos, pero con un valor porcentual mensual superior al promedio”, dijo la INA.

El directivo explicó: “hemos reportado la contracción con respecto a la producción del desempeño mensual en alrededor del 8.6% y estimamos que esta tendencia va a permanecer; estimamos que al final del año seguirá esta misma tendencia, en alrededor del 9% habrá una contracción respecto a la producción y exportación que va muy ligado al desempeño”.

Con el aumento del 50% de los aranceles, el costo de estos materiales se eleva de manera considerable, lo que genera un impacto inmediato en los precios y en los tiempos de entrega de las autopartes.

Indicadores clave que demuestran liderazgo automotriz

– Producción: En 2024, México produjo más de 3.7 millones de vehículos ligeros, lo que lo coloca como el séptimo productor mundial de automóviles.

– Exportaciones: Alrededor del 90% de los vehículos producidos en México se exportan, y de ese porcentaje, más del 75% va a Estados Unidos.

– Autopartes: México es el cuarto mayor productor mundial de autopartes, superando los 127 mil millones de dólares en valor de producción en 2025.

– Presencia internacional: Existen más de 30 plantas ensambladoras de marcas como Nissan, Volkswagen, Ford, Toyota, General Motors, BMW, KIA, Audi y más, distribuidas principalmente en estados como Guanajuato, Puebla, Aguascalientes, Coahuila y San Luis Potosí.

– PIB y empleo: La industria representa cerca del 20% del PIB manufacturera mexicano y genera más de 2 millones de empleos directos e indirectos, siendo clave para regiones enteras del país.

– Innovación y sustentabilidad: México ha comenzado a posicionarse como productor de autos eléctricos y de híbridos, con plantas como la de BMW en San Luis Potosí, que ya fabrica vehículos eléctricos para exportación.