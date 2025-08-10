El gobierno de Atizapán, con Pedro Rodríguez, consolida estrategia de desarrollo económico

Evento “Hecho en Atizapán. Industria+Empleo”.

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El gobierno municipal, liderado por Pedro Rodríguez Villegas, consolida su estrategia de desarrollo económico con el evento “Hecho en Atizapán. Industria+Empleo”.

Durante la inauguración, el alcalde estuvo acompañado por su esposa y presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, Patricia Arévalo; la Directora de Desarrollo Económico, Patricia Alonso Vargas, así como por Directores e integrantes del Cabildo de la actual administración, quienes atestiguaron el inicio de esta plataforma integral diseñada con un doble propósito: fortalecer al sector empresarial y multiplicar las fuentes de trabajo para los habitantes del municipio.

Como parte de la estrategia para consolidar un municipio con más oportunidades, “Hecho en Atizapán: Industria+Empleo”, un encuentro que fortalece el vínculo entre el sector industrial y la ciudadanía, impulsando el desarrollo económico local y la generación de empleos. Más de 30 empresas formalmente establecidas participaron ofreciendo vacantes reales en sectores como industria, manufactura, logística y administración, con procesos de reclutamiento ágiles y directos para las y los asistentes.

“Lo que necesitamos es cambiar la visión de Atizapán, que deje de ser un municipio dormitorio y abramos oportunidades para generar los empleos que las familias atizapenses necesitan”, ha señalado Pedro Rodríguez Villegas.

Siguiendo esta línea, el encuentro fomenta un ecosistema de colaboración y crecimiento para las industrias asentadas en la demarcación. Al facilitar la creación de alianzas estratégicas y cadenas de suministro locales, el gobierno fortalece a las empresas para que sean más competitivas, se expandan y, como consecuencia directa, generen más y mejores puestos de trabajo para la ciudadanía.