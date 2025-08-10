Deplora PRI Edomex persecución política contra Alejandro Moreno

“Amagues y amenazas infundadas”

Valle de México.- Morena ha convertido al Estado en una herramienta de venganza y prueba de ello es la persecución contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que no es jurídica, sino política.

Así lo advirtió la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Cristina Ruiz Sandoval, luego de asegurar que “amagues y amenazas infundadas, son la respuesta de un gobierno intolerante que no acepta ser exhibido por sus errores, sus omisiones y sus vínculos con el crimen organizado, es persecución política disfrazada de justicia, puntualizó la dirigente partidista”.

Recordó que Alejandro Moreno ha denunciado con valentía lo que millones de mexicanos piensan sobre Morena por haber entregado territorios al narco y por fallar en su deber de gobernar; esta es la verdadera razón de las amenazas y persecución de Morena, alertó la líder priista.

En marzo 2019, la recién conformada Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción , dirigida por María de la Luz Mijangos, inició numerosas indagatorias en sus primeros meses de operación, incluyendo una investigación formal contra Alejandro Moreno Cárdenas.

Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de su situación financiera, declaraciones patrimoniales, cuentas bancarias y la

documentación del Registro Público de la Propiedad, la Fiscalía concluyó que no existía “desproporcionalidad” ni evidencia suficiente para ejercer acción penal en su contra.

Por tanto, se dictó un “no ejercicio de la acción penal”, es decir, se le exoneró formalmente y no fue procesado por esos señalamientos . El ataque a Alejandro Moreno no es un hecho aislado, es parte de una estrategia para debilitar a la oposición y amedrentar a quienes levantan la voz, añadió.

“Hoy es Alejandro Moreno, mañana puede ser cualquier otro opositor, periodista o ciudadano incómodo para el régimen. Unirse en esta lucha, es defender el derecho a disentir, a vigilar al poder y a luchar por un México donde se respete la pluralidad y la democracia”, planteó.

A pesar de las campañas negras, acusaciones falsas y la guerra sucia, Alejandro Moreno ha seguido alzando la voz. Lo ha hecho por México, por la militancia priista y por millones de mexicanas y mexicanos que hoy se sienten abandonados por un gobierno fallido, sentenció.