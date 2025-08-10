Morena, movimiento incluyente para quienes trabajan: Luz María Hernández

Afiliación de la diputada Paola Jiménez

Toluca, Méx.- “Nuestro movimiento es incluyente a todas las personas que deseen afiliarse para seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación”.

Así lo expresó, Luz María Hernández, dirigente de Morena al recibir la solicitud oficial de afiliación por parte de una legisladora del Revolucionario Institucional de Toluca.

La diputada Paola Jiménez, se afilió a Morena con el único propósito de sumar al proyecto que encabeza la gobernadora Delfina Gómez y, por ende, a la política de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La dirigente partidista insistió en que Morena siempre estará abierto para quienes quieran trabajar, para quienes caminen, conozcan la problemática desde el territorio y estén dispuestos a darle un giro a las políticas que por años, afectaron la vida política, social y hasta mental de los mexiquenses

“La legisladora por Toluca solicitó su incorporación al Morena, consciente de la necesidad de seguir luchando por un país humanista y de un Estado de México que va en ascenso gracias a las políticas de la gobernadora Delfina Gómez y de una legislación que sea justa para la ciudadanía”, dijo

Por su parte, la nueva morenista aseguró que “hoy, congruente con esa convicción he solicitado mi afiliación y me entrego a servir con humildad y profesionalismo a la causa que encabezan nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez en nuestro Estado”.