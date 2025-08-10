Entrega el gobierno de Tlalnepantla apoyos económicos a familias

Tlalnepantla, Méx.- Con el objetivo de reconocer, apoyar y empoderar a personas que dedican su tiempo y esfuerzo al cuidado de otros, se llevó a cabo la entrega de becas “Cuidando Contigo, Rosario Castellanos”, en la colonia Jorge Jiménez Cantú, con este recurso podrán cubrir gastos relacionados a esta actividad como materiales, terapias o sus necesidades personales. El alcalde Raciel Pérez Cruz aseguró que, desde el gobierno local, se aporta a la política pública que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para construir un Sistema Nacional de Cuidados que consiste en apoyar a las personas, en su mayoría mujeres, que han dedicado gran parte de su vida a las labores domésticas y cuidados de la familia.

“A lo largo y ancho del país son millones de mujeres que toda su vida la han dedicado a las pesadas labores domésticas y al cuidado de los hijos, hermanos, etc. Esa labor se realiza sin remuneración alguna y hoy venimos a recompensarla”, expresó.

Refirió que desde el inicio del mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se instrumentó un programa de pensión para personas de 60 a 64 años para vivir esta etapa con las condiciones básicas de dignidad, esto porque a los 65 años, todas y todos ejercen ya su derecho constitucional a la pensión para adulto mayor.

Pérez Cruz enfatizó que la fortaleza de la sociedad es la institución familiar y destacó que, desde el Gobierno Municipal, se redoblan esfuerzos para trabajar en beneficio de las y los habitantes de Tlalnepantla, al tiempo que anunció el incremento de este número de apoyos para las personas cuidadoras en 2026.