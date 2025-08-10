Renace: Santuario emocional donde los caballos te guían hacia la sanación

Desde los paisajes serenos de La Marquesa

Antonethy Munguía, terapeuta ecuestre, lidera esta experiencia holística

Alejado del ritmo acelerado de la ciudad, surge Renace MX Constelaciones: un espacio donde los caballos, como guías intuitivos, acompañan a las personas a liberar emociones y reconectar consigo mismas.

Fundado en 2024 por Antonethy Munguía, terapeuta ecuestre y facilitador holístico, este proyecto integra herramientas terapéuticas como la Constelación con caballos; Barras de Access; Limpieza energética y el contacto consciente con equinos, con el objetivo de liberar bloqueos emocionales y reconectar con la esencia personal.

Con apenas 26 años, este joven emprendedor, diseñó un modelo de acompañamiento emocional que transforma vidas. Certificado por diversas instituciones, ha guiado a cientos de personas a desbloquear su máximo potencial, siempre acompañado de los equinos, pieza clave en esta propuesta transformadora.

Renace MX Constelaciones es su proyecto más íntimo y también el más ambicioso: un espacio donde la manada —conformada por Niurka, Kimera, Makalen, Gitana, Flash y Romina— acompaña a cada persona en el proceso de revelar emociones contenidas y dar paso a la sanación.

“No se trata de montar, sino de permitirte ser acompañado por quienes sienten sin hablar, escuchan sin preguntar y te ayudan a soltar lo que ya no necesitas”, expresó.

Las sesiones, tanto individuales como grupales, se realizan en un entorno natural que favorece la introspección como es el caso de La Marquesa. Allí, los caballos actúan como espejos del inconsciente, guiando a cada persona a través de sus bloqueos emocionales, vínculos familiares no resueltos o cargas hacia la liberación emocional y la reconexión con uno mismo.

¿Qué son las Constelaciones con Caballos?

Es una experiencia terapéutica sistémica en la que la sensibilidad energética del caballo permite revelar emociones contenidas y desatar procesos de sanación. Los caballos —por su naturaleza intuitiva y empática— captan lo que las palabras callan, y lo devuelven a través de su comportamiento, sus movimientos y su energía.

La experiencia Renace MX individual y grupal incluye:

Limpieza energética

Masaje relajante

Barras de Access

Renace MX Constelaciones es un espacio donde el silencio, la naturaleza y los caballos se convierten en aliados para soltar lo que pesa y avanzar con mayor claridad hacia el equilibrio emocional.