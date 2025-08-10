Impulsa el gobierno del Edomex despegue económico en Región AIFA

Atracción de inversión nacional y extranjera

Concentra más de 53 mil unidades económicas y una población ocupada de 605 mil 617 personas

Nextlalpan, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, consolida a la Región AIFA como un nuevo motor económico del país, al concentrar más de 53 mil unidades económicas y una población ocupada de 605 mil 617 personas.

Así lo señaló Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, al encabezar la inauguración de dos naves del Mega Campus DHL, en el parque industrial T-Mex Park en el municipio de Nextlalpan.

Subrayó que el Estado de México lidera el sector logístico a nivel nacional, con 389 Centros de Distribución (CEDIS), que representan el 13 por ciento del total nacional.

La titular de Desarrollo Económico destacó que durante la actual administración, el sector logístico ha captado inversiones por más de 36 mil millones de pesos y 734 millones de dólares, y ha generado más de 665 mil empleos.

La región AIFA se ha consolidado como pieza clave del Corredor Centro-AIFA, que une a la Ciudad de México, Hidalgo y el Estado de México, concentrando a más de 30 millones de consumidores y generando el 26.7 por ciento del PIB nacional, gracias a su conexión con el Circuito Exterior Mexiquense, el Arco Norte y su cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En el evento, Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, señaló que la apertura del Mega Campus DHL refleja el trabajo conjunto entre el Gobierno federal y los estados para atraer inversión, y destacó la importancia de Alemania como uno de los principales socios comerciales de México.

Mario Rodríguez de la Gala, presidente de DHL Supply Chain México, indicó que el nuevo campus está diseñado para responder a las demandas de sus clientes con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.

Excmo. Dr. Clemens von Goetze, embajador de Alemania en México, subrayó el papel clave del sector logístico en la economía global y reconoció que la inversión de empresas alemanas en México demuestra la confianza en el entorno económico del país.

Finalmente, Lorena Alameda Juárez, presidenta municipal constitucional de Nextlalpan, resaltó que este proyecto es resultado de la coordinación entre el municipio y el Gobierno estatal, y representa un eje para el crecimiento económico y la generación de empleo en la región.