Lanzan convocatoria de apoyos económicos para pirotécnicos

Vigente del 4 de agosto al 1 de septiembre

Toluca, Estado de México.– La Secretaría General de Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), abrió la Convocatoria de Apoyos Económicos 2025 dirigida a quienes se dedican a la fabricación, almacenamiento, transporte y comercialización de pirotecnia en la entidad.

La convocatoria estará vigente del 4 de agosto al 1 de septiembre y podrá consultarse en el portal oficial: www.imepi.edomex.gob.mx.

El programa tiene como objetivo impulsar el cumplimiento de los requisitos de infraestructura establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), indispensables para obtener los permisos que regulan la producción, manejo y venta de artículos pirotécnicos.

Podrán participar las y los pirotécnicos de los 125 municipios del Estado de México que tengan permiso general vigente o extraordinario vigente otorgado por la Defensa.

El proceso se llevará a cabo en 3 etapas:

Primera etapa: Fechas y lugares para recepción de documentos del 4 de agosto al 1 de septiembre.

Segunda etapa: Validación y comprobación de las solicitudes.

Tercera etapa: Designación de los apoyos económicos.

El IMEPI en coadyuvancia con el sector pirotécnico, podrá orientar al solicitante en el llenado del formato, siempre y cuando, cuente con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.

Asimismo, fortalece la atención en prevención, seguridad y calidad en la actividad pirotécnica e impulsa una mejor calidad de vida para las y los artesanos pirotécnicos.

Este gremio está presente en más de 60 municipios en el Estado de México; la actividad sustenta a miles de familias de artesanos.

Para más información está disponible el número (01 722) 2758200 ext. 10785.