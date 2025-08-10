Manchas visibles y ocultas: el reto silencioso de muchas mujeres

Eucerin Skin Research desarrolló una solución

El 60% de las féminas tendrá manchas en el cuerpo o rostro durante su vida

La hiperpigmentación es uno de los problemas dermatológicos más frecuentes entre las mujeres mexicanas. Estudios recientes revelan que más del 60% de ellas experimentará manchas en la piel durante su vida, un fenómeno que impacta en el bienestar personal. Ante este panorama, Eucerin presenta una solución que reduce y previene la aparición de estas manchas.

El cuidado de la piel va más allá de lo que se puede ver en el espejo. Mientras que algunas manchas son visibles, otras, comienzan a formarse en las capas más profundas de la piel. Aunque por el momento son invisibles, en unos años se notarán.

Esta es la realidad para más de la mitad de las mujeres, quienes a lo largo de su vida pueden enfrentar estos cambios en su piel. La causa se debe a diversos factores como la exposición prolongada al sol, factores hormonales y predisposición genética o simplemente por la edad.

En respuesta a estas necesidades, la línea completa Anti-Pigment ha sido desarrollada desde Eucerin Skin Research en Alemania, donde más de 500 científicos crearon una rutina que incluye al ingrediente patentado de Thiamidol®, el cual reduce y previene la aparición de manchas oscuras, cuida la piel hiperpigmentada y brinda un tono de piel uniforme teniendo un 97% de éxito en la reducción de manchas bajo la rutina adecuada.

“Queremos que cada persona se sienta segura y acompañada en el cuidado de su piel. Este propósito impulsa nuestro compromiso con la innovación constante en soluciones dermatológicas efectivas”, afirmó Susana Alfaro, BU Head Derma en México y Centroamérica.

A continuación, te compartimos 4 pasos básicos que toda persona que busca la verdadera transformación de su piel debe seguir:

Eucerin Anti-pigment gel de limpieza: comenzar con el gel limpiador tanto en la mañana como en la noche es ideal. Eliminar impurezas e hidratar la piel es el primer paso para que el resto de los ingredientes se absorban de manera correcta.

Eucerin Anti-pigment Dual Serum: el corazón de la rutina está en la hidratación con productos formulados para una doble acción como lo es el Serum. Por un lado, el Thiamidol neutraliza las manchas desde su origen, mientras que, por el otro, el ácido hialurónico revitaliza y aporta hidratación intensa.

Eucerin Anti-pigment Crema antiojeras: la zona del contorno de ojos requiere atención especial. Contar con un producto que desinflame, revitalice y reduzca visiblemente las ojeras pigmentadas es esencial.

Eucerin Protector solar pigment control: la protección diaria es el escudo más importante contra los rayos solares y la formación de nuevas manchas. Este paso es necesario para reforzar los efectos del tratamiento como cierre de la rutina en el día.

Respaldada por más de 100 años de investigación dermatológica, Eucerin reafirma su compromiso con el cuidado avanzado de la piel y el bienestar integral de las personas. Como parte de este enfoque, recomienda consultar a un dermatólogo para recibir una orientación profesional y personalizada.