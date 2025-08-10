Eugenia Cauduro una estrella más… del elenco de TOC TOC

Con más de quince años de temporada continua

Desde el 15 de agosto la obra duplicará temporada y se presentará simultáneamente en San Ángel y el Pepsi Black

TOC TOC, la comedia más divertida de la cartelera teatral, recientemente celebró 15 años de exitosísima temporada y hoy da la bienvenida a una nueva actriz que se integra a su elenco para dar vida al personaje de María.

Se trata de Eugenia Cauduro, quien en este su debut oficial tendrá como padrinos a Carmen Muñoz, Juan Ángel Esparza y Eva Cedeño.

Como mucha gente lo sabe, Eugenia saltó a la fama a finales de la década de los 80, con una serie de promocionales de Televisa, en el que ella lucía hermosísima ataviada con vestidos regionales y promoviendo los lugares más emblemáticos de la República mexicana.

Antes de eso, Eugenia había manifestado su gusto por la actuación, y comenzó sus estudios en el área y debutó en teatro en montajes infantiles como La sirenita y La cenicienta.

Su debut en la actuación televisiva fue Alguna vez tendremos alas, producción de Florinda Meza donde interpretó a la villana de la historia, compartiendo créditos junto a Kate del Castillo, Humberto Zurita y Cynthia Klitbo. Por este trabajo Eugenia obtuvo el premio a mejor actriz protagónica del año.

Eugenia comenzó a ganar popularidad y fama y su imagen se volvió una constante en la pantalla chica, en proyectos como Una luz en el camino, Nunca te olvidaré, DKDA Sueños de juventud.

En el 2000 obtiene su primer protagónico en El precio de tu amor junto a Eduardo Santamarina para volver tiempo después en un personaje estelar en Niña amada mía, que le valió el premio como mejor actriz de reparto.

Alegrijes y Rebujos, El amor no tiene precio, Tormenta en el paraíso, Un gancho al corazón, Teresa, Abismo de pasión, y Qué bonito amor, son los títulos de las telenovelas en las que el público pudo disfrutar de su talento.

Posteriormente formó parte de los elencos de las series Gossip Girl Acapulco, Como dice el dicho, 40 y 20, La Rosa de Guadalupe y las telenovelas El color de la pasión, Papá a toda madre, Hijas de la luna, Por amar sin ley, Médicos línea de vida, Quererlo todo y Amor dividido.

Actualmente forma parte del elenco de la telenovela Pienso en ti, en la que da vida al personaje de Loreta Ortiz.

Hoy, Eugenia forma parte del elenco de TOC TOC que se enfila a 2 mil 800 representaciones en más de 15 años de vida.

Como todo mundo lo sabe, el montaje de TOC TOC es un verdadero triunfo mundial, un golazo de MejorTeatro y Morris Gilbert, pues luego de su apertura en nuestro país en 2010 la obra dirigida nuevamente por Lía Jelín se estrenó en Argentina, donde se convirtió en la comedia más exitosa en la historia del teatro en ese país sudamericano; tanto que sigue y sigue en temporada.

De ahí saltó hasta el continente asiático, concretamente a Tel Aviv, capital de Israel; y por si esto fuera poco, a principios de este año se estrenó en Londres, en su primera versión en inglés en el mundo. O sea ¡un verdadero CHINGAD…! gritaría ALFREDO.

Y qué mejor muestra del triunfo absoluto de esta puesta en escena, que la DOBLE TEMPORADA que tendremos a partir del 15 de agosto. Sí, DOBLE TEMPORADA, repetiría LULÚ, pues la obra seguirá triunfando en el Centro Cultural San Ángel, y abrirá cuatro semanas de funciones en la flamante Sala Pepsi Black, ubicada dentro del Pepsi Center.

Dos mil 700 funciones, contabilizaría CAMILO, en las que han participado 51 intérpretes que han dado vida a 6 Alfredos, 9 Marías, 10 Blancas, 9 Ottos, 11 Lulús, 13 Anas, y, por supuesto 11 Camilos.

TOC TOC se presenta en el Centro Cultural San Ángel, los jueves a las 20 horas, viernes a las 19 y 21 horas, sábados a las 18 y 20 horas y domingos a las 13:30 y 17:30 horas; amén de sus funciones en Argentina, tanto en Buenos Aires como en gira; en Israel, de igual manera en Tel Aviv y en gira; y en breve reabrirá en el West End, en el corazón de la capital inglesa. Y a partir del viernes 15 de agosto en la Sala Pepsi Black, donde se presentará viernes a las 20 horas, sábados a las 18 y 20 horas y domingos a las 13:30 y 17:30 horas.