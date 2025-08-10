Indigna asesinato de Fernandito por una deuda de mil pesos

Saña de prestamistas en Edomex

Tres personas enfrentan cargos relacionados con la retención ilegal y posterior muerte del niño de 5 años

¿Cuánto cuesta la vida de un niño? El caso de Fernandito, de apenas cinco años de edad en Los Reyes, La Paz, Estado de México, que fue secuestrado y asesinado por tres personas que exigían a su madre saldar una deuda de mil pesos, ha generado la indignación de la sociedad mexicana.

Luego de que la madre y su padrastro pidieran un préstamo y no pudieran pagarlo, el menor de edad quedó retenido por los prestamistas y, siete días después, fue hallado muerto en la colonia Ejidal El Pino, de la misma demarcación mexiquense.

Vecinos, quienes aseguran que estuvieron tratando de ayudar a Marcelina, madre del menor, indicaron que desde el pasado 28 de julio, el niño quedó secuestrado por una pareja de entre 50 y 55 años, junto con su hija de 25, en la calle Carmen Serdán, en la colonia Ejidal El Pino, al no poder cobrar su dinero.

Les dijeron que no se lo iban a regresar hasta que no pagaran el adeudo que tenían con esas personas”, explicó Karen Reséndiz, vecina del lugar.

La madre, que padece una discapacidad que limita su comunicación y capacidad de defensa, quedó sola y en shock y durante varios días intentó buscar a su hijo por su cuenta en la vecindad donde vivían los presuntos agresores, pero fue agredida y rechazada.

Al ver la desesperación de la madre y las condiciones infrahumanas en que mantenían los secuestradores al menor, los vecinos ayudaron a Marcelina a denunciar ante las autoridades que tenían retenido al niño.

Finalmente, cuando las autoridades acudieron al domicilio de los prestamistas, el lunes 4 de agosto, el niño ya había muerto, su cuerpo fue hallado dentro de unas bolsas en estado de putrefacción.

En un video difundido en redes sociales por el grupo Alerta Los Reyes La Paz, la madre de Fernandito, exigió justicia. “Yo nada más quiero exigir justicia para mi niño, que no quede esto así, es lo único que yo quiero, que se haga justicia”, expresó.

Investigaciones de la FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que el 28 de julio, dos personas identificadas como Carlos “N” y Ana Lilia “N” habrían sustraído a Fernandito para presionar a su madre y su padrastro a pagar la deuda. Señaló que las tres personas enfrentarán cargos relacionados con la retención ilegal y posterior muerte del niño.

De acuerdo con la investigación, durante la discusión, el pequeño salió de su cuarto y presenció la confrontación. Fue entonces cuando dos mujeres ingresaron por la fuerza, amenazaron a la madre y se llevaron al menor como “garantía” del pago.

Tras el macabro hallazgo, la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Marina detuvieron a Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes fueron ingresados al penal de Nezahualcóyotl. Enfrentan cargos por desaparición de persona y podrían ser acusados de homicidio calificado. La primera audiencia se llevó a cabo el pasado viernes.

Las autoridades investigan si más personas participaron o si hubo vecinos que, por omisión o complicidad, guardaron silencio pese a conocer la situación.

Fernandito era descrito por sus vecinos como un niño alegre, sociable y afectuoso. Le gustaba jugar con carritos y soñaba con manejar maquinaria pesada cuando fuera grande. Su muerte ha dejado un vacío irreparable en su familia y un sentimiento de indignación en toda la comunidad.

Vecinos, amigos y familiares han colocado veladoras y flores en el lugar donde fue encontrado. También realizaron una manifestación frente a la agencia del Ministerio Público para exigir castigo ejemplar contra los responsables y apoyo para la madre del menor.

Llamado a las autoridades para prevenir casos de este tipo

Por el caso, se esperan reacciones de los grupos defensores de los derechos de las infancias y actuaciones de los gobiernos de diferentes niveles para atender el caso y prevenir que ocurra nuevamente una situación similar.

Frida Guerrera, escritora y defensora de infancias y mujeres, dijo que este caso “deja ver que el tema de la violencia en contra de las niñas y los niños en este país está cada vez más agudizada” y con saña.

Asimismo, resaltó que el cobro de los mil pesos “es el pretexto” de los presuntos responsables para quitar la vida a otra persona, porque dijo, “son asesinos que les gusta dañar, que les gusta lastimar”.

“Estamos ante una madre soltera que tiene, además de todo, un tema de hipoacusia y que apenas se da a entender un poco lo que siente, cómo vive las cosas, y seres humanos que se acercan a ella justo con la intención de lastimarla”, explicó.

Guerrera sentenció que es muy grave que este tipo de casos “solamente nos indigne” y que no se haya actuado de otra manera “cuando nos hubieran avisado y cualquiera hubiéramos pagado eso y más“.

Criticó la falta de sensibilidad de las instituciones, que inicialmente no llevaron a cabo las diligencias correspondientes, como la asistencia al domicilio y la solicitud de orden de aprehensión.