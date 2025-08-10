Jóvenes mexicanas buscan su lugar en el mercado laboral y el emprendimiento

En el marco del Día Mundial de la Juventud

Líderes del sector público, privado y emprendedor dialogan sobre los retos y posibilidades para la juventud mexicana

En el marco del Día Mundial de la Juventud que tiene lugar cada 12 de agosto, se llevó a cabo el panel “Juventudes y empleabilidad: ¿Sabes qué hay detrás de esas oportunidades?”, organizado por el Consejo de la Comunicación, con el objetivo de abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las juventudes mexicanas en su camino hacia el empleo y el emprendimiento.

El encuentro contó con la participación de Raúl Calleja, Subdirector de Prensa y Relaciones Públicas del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); Alexander Firsching, Presidente de Bosch México; y Jorge Serna, Presidente de la Red Nacional México Emprende.

Durante su intervención, Alexander Firsching destacó que la educación sigue siendo la inversión más importante para asegurar un futuro sostenible, tanto para las personas jóvenes como para el país. Señaló que el programa de educación dual de Bosch, que este año cumple 55 años en México, ha formado a más de 15 mil jóvenes, con un promedio de 500 graduados cada año.

Firsching subrayó que los jóvenes muestran un gran interés por aprender, son receptivos a las nuevas tecnologías y cuentan con un entusiasmo que, bien canalizado, puede generar un impacto significativo en las empresas.

También presentó el programa MexCellence, una iniciativa de becas y capacitación impulsada por Bosch México, que busca apoyar a jóvenes en su formación técnica y profesional. “Combinar su empuje, iniciativa y pasión con una formación adecuada puede marcar la diferencia para cualquier organización”, señaló.

Desde el sector público, Raúl Calleja enfatizó la necesidad de fortalecer las habilidades digitales entre las juventudes para mejorar su empleabilidad. “La capacitación en tecnología no solo es una ventaja competitiva, sino una necesidad en el entorno actual”, afirmó. También reconoció el papel de alianzas multisectoriales para generar condiciones reales de inclusión laboral y social.

Por su parte, Jorge Serna habló sobre las tendencias actuales del emprendimiento juvenil. “Hoy en día, muchos jóvenes salen de la universidad sin empleo y sin experiencia. Por eso es clave promover programas que les permiten adquirir habilidades prácticas antes de egresar”, mencionó.

De acuerdo con datos compartidos en el panel, 1 de cada 3 jóvenes en México sueña con tener su propio negocio. La mayoría de los nuevos emprendimientos juveniles se concentran en sectores como servicios, comercio electrónico y negocios digitales, con modelos basados en plataformas como Instagram, TikTok, WhatsApp Business y Shopify.

Además, cada emprendimiento juvenil tiene el potencial de generar entre 2 y 5 empleos durante su primer año, destacando el papel clave que juegan las juventudes en el impulso económico local y la innovación.

El perfil del emprendedor joven ha evolucionado: hoy se observa una mayor inclusión de mujeres y grupos diversos, una orientación hacia proyectos con propósito social y un creciente acceso a herramientas digitales que facilitan el desarrollo de modelos de negocio sostenibles y escalables.

Este panel dejó claro que detrás de cada oportunidad hay una red de esfuerzos, aprendizajes y decisiones estratégicas. Las juventudes mexicanas tienen el talento, la energía y la motivación; lo que necesitan es acceso a herramientas, formación y espacios que les permitan desplegar todo su potencial.