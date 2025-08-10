A salud de pueblo amuzgo, 40 mdp recuperados de la corrupción en subasta: CSP

Se ofertaron 145 mil 657 bienes

El objetivo de los Planes de Justicia es trabajar con las comunidades más necesitadas, señala

El gobierno de México, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), informó que tiene un monto de venta comprometido de 40 millones 951 mil 471 pesos, producto de la primera subasta en línea del Indep de bienes recuperados de la corrupción, cuyos recursos serán destinados a la salud del pueblo amuzgo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que los recursos serán destinados al Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo, de Guerrero y Oaxaca, particularmente para acciones en materia de salud.

“El plan de justicia el objetivo que tiene es trabajar con las comunidades, con la gente para ver qué necesitan y cómo apoya el Gobierno para que conjuntamente en una decisión colectiva se decidan los recursos que se necesitan para promover bienestar en participar en esta zona hay distintos Centros de Salud, en todo el país, Centros de Salud que necesitan apoyo, entonces decidimos que estos 40 millones lo vamos a dedicar al Plan de Justicia del Pueblo Amuzgo, particularmente para salud, 40 millones de pesos”, dijo en la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”.

Por su parte, la directora del Indep, Mónica Fernández Balboa, detalló que para esta subasta se obtuvieron 15 mil 218 registros de los cuales 867 participaron activamente en la puja de 145 mil 657 bienes que fueron subastados, de los cuales:

145 mil 429 fueron bienes muebles, de los que se vendieron 107 mil 49.

218 fueron inmuebles, de los que se vendieron 16.

– 10 activos financieros, de los que se vendieron uno.

Puntualizó que, en comparación con subastas anteriores con un mayor número de bienes, los promedios de venta eran de entre 5 y 7 millones, por lo que con lo recaudado en esta ocasión se obtuvo una muy buena respuesta.

Informó que en futuro, continuarán las subastas en línea, se implementarán las subastas a martillo y además, a partir del 9 de agosto, en la página del Indep subastas.indep.gob.mx, se tendrán artículos de venta directa con valor desde un peso hasta 5 mil pesos, advirtió que la compra se realiza únicamente a través de este sistema, por lo que pidió a la población evitar confusiones en caso de alguna persona les pida algún recurso.

Ya atienden SG-INM caravana migrante que salió de Chiapas

La presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración ya atienden a la caravana migrante que salió de Chiapas rumbo al norte del país.

“Se trabaja con ellos en el camino, en distintas opciones, desde la repatriación a sus países hasta la posibilidad de tener empleo en nuestro país”, comentó la mandataria en su rueda de prensa matutina.

Afina Sheinbaum con presidente de Guatemala detalles de encuentro

Con el objetivo de afinar detalles del encuentro en el sureste de México, la presidenta Claudia Sheinbaum conversó con su homólogo guatemalteco Bernardo Arévalo, según informó la mandataria mexicana en sus redes sociales.

“Agradezco la llamada del presidente de Guatemala, @BArevalodeLeon; conversamos sobre el próximo encuentro para acercar más a nuestros pueblos y naciones.”, dijo.

“Orden de Trump contra cárteles sólo aplica en EU”

Ante la nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de autorizar el uso de las fuerzas armadas para enfrentar a los cárteles de la droga, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es una decisión que solo será aplicable dentro del territorio estadounidense.

“No, no, Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. No hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio», dijo la mandataria.

“Según el New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar una orden ejecutiva hacia el Pentágono, para que la fuerza militar pueda combatir el tráfico de fentanilo, particularmente hacía los cárteles mexicanos, ¿se ha informado sobre eso? ¿Tiene información?», se le preguntó.

– “Algo informó que iba a venir una orden así, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país, al interior de Estados Unidos”.

La Mandataria federal señaló que fueron informados previamente de la firma de esta orden ejecutiva, pero donde se les aseguró que no tenía nada que ver en que participaran militares estadounidenses en territorio mexicano.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de EU que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que tiene más regulación tiene para agentes extranjeros sean de Estados Unidos o de otro país”. señaló.

Al insistirle sobre el tema, la Mandataria federal señaló que hay cooperación, colaboración, pero afirmó que no ningún riesgo de que hay alguna invasión por parte de militares estadounidenses a territorio mexicano.

Señaló que cuando se ha planteado por parte del gobierno de Donald Trump el que haya participación de militares estadounidenses en territorio mexicanos siempre se ha rechazado.

«Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio», reiteró.