Pez Globo: Una historia sobre emociones, amistad y aceptación.

Temporada del 9 al 31 de agosto de 2025 en el Teatro Helénico

“Llorar es hermoso” es el mensaje central que da sentido a esta obra. Un recordatorio

¿Qué sucede cuando un niño siente “demasiado”? Pez Globo es una puesta en escena que parte de estas preguntas para construir un universo tierno, lúdico y profundamente conmovedor. Esta obra escrita por Daniela Arroio y dirigida por Valeria Fabbri y Daniel Ortiz, es una invitación a mirar la infancia con más empatía y menos juicio. Se presentará en el Teatro Helénico, como parte de la programación infantil del Centro Cultural Helénico.

Pez Globo cuenta la historia de León, un niño con una sensibilidad extraordinaria. Llora con facilidad, se emociona con lo que otros no ven, y eso —en su entorno escolar— se vuelve motivo de burla. Pero todo cambia cuando Jacinta llega a su vida, su pez globo, con quien entabla una amistad entrañable. Juntos aprenden que sentir no es debilidad, sino una forma poderosa de estar en el mundo. Pez Globo comunica emociones complejas de forma accesible para los más pequeños.

La propuesta visual recrea una pecera gigante —que también podría ser la habitación de León—. Una escenografía colorida y transformable que da vida a un universo marino, donde los actores se convierten en pulpos, peces gigantes y criaturas fantásticas mediante vestuarios llamativos. La estética, a cargo de Zaira Campirano, está diseñada para maravillar sin distraer de lo esencial: las emociones.

Uno de los pilares del montaje es la música en vivo, compuesta e interpretada por Silvestre Villaruel. Cada estado emocional de León está acompañado por una melodía específica, lo que permite al público sumergirse en el desarrollo emocional del protagonista. Además, se incluyen tres números musicales con canciones originales, cuyas letras fueron escritas por Silvestre Villaruel junto con Valeria Fabbri y Daniel Ortiz.

La obra cuenta con la increíble participación de Luis Curiel que además de sus participaciones en series como: Contraataque, Control Z, entre otras, se da la oportunidad de crear este universo de la mano con intérpretes de gran nivel como María Kemp, que ha participado en proyectos teatrales como -Bodas de Sangre y Django con la soga al cuello-, y Daniel Ortíz que ha actuado en proyectos como -La obra que sale mal y Peter pan que sale mal-.

El equipo creativo lo conforman: Daniela Arroio en la dramaturgia, Valeria Fabbri en la dirección e iluminación; Daniel Ortíz en la dirección y actuación, Zaira Campirano en la escenografía, vestuario, utilería y maquillaje; además de la producción general de Fryda Vazquez y la asistencia general de Valeria Rocha Palacios.

Pez Globo —Una producción de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de la Dirección del Sistema de Teatros y de la compañía Me dijo, le dijo, le dije—, se presentará del 9 al 31 de agosto del 2025, los sábados y domingos a las 13 horas. El costo del boleto es de $250. Actualmente hay una preventa del 30% de descuento hasta el 13 de agosto. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, o a través de la página: helenico.gob.mx.