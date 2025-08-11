Continúa el hostigamiento a choferes de Uber y a turistas

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Visitantes asiáticos viven momento de pánico en aeropuerto de Cancún

Lo que debía ser un traslado tranquilo desde el Aeropuerto Internacional de Cancún hacia un hotel local se convirtió en una experiencia aterradora para una pareja de turistas asiáticos, luego de que el vehículo de plataforma digital en el que viajaban fuera acorralado por taxistas del servicio tradicional.

El incidente fue documentado en video por el propio conductor del servicio de plataforma, quien relató que desde el momento en que aceptó el viaje, dos vehículos -uno negro particular y una camioneta blanca- comenzaron a seguirlo. Al intentar salir de la terminal aérea, ambos autos intentaron cerrarle el paso, generando una situación de tensión que alarmó a los pasajeros, quienes temieron estar siendo secuestrados.

En la grabación, se observa a un hombre vestido con playera rosa y bermuda beige bloqueando el paso del vehículo, mientras el conductor denuncia que no lo dejan salir con los pasajeros a bordo. “Tengo miedo de que me hagan algo, estoy con los pasajeros. Ellos solo querían tomar un servicio para poder moverse a su hotel”, se escucha decir al chofer, visiblemente alterado.

Durante el intercambio verbal, uno de los taxistas se acercó a la ventanilla del conductor y le advirtió que lo dejaría ir, pero que no quería volver a verlo en el sitio. El chofer preguntó si con una placa federal podría operar en el aeropuerto, a lo que el taxista respondió afirmativamente, pero solo bajo esa condición.

El conductor también mencionó que este tipo de hostigamiento no es aislado y que varios compañeros han optado por retirarse del lugar por temor a represalias. En este caso, los turistas lograron llegar a su destino, pero se llevaron un fuerte susto que empañó su llegada a uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Este incidente reaviva el debate sobre la operación de servicios de transporte por aplicación en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde Uber, DiDi e InDrive no cuentan con permisos oficiales para recoger pasajeros dentro de la terminal. La falta de regulación clara y la competencia por el pasaje continúan generando fricciones que afectan tanto a conductores como a turistas.

Uber y Didi: una cronología de acoso, agresiones y resistencia sindical

Desde su llegada a Quintana Roo, las plataformas de transporte como Uber y DiDi han enfrentado una férrea oposición por parte de los sindicatos de taxistas locales, especialmente el poderoso Sindicato Andrés Quintana Roo. Lo que comenzó como una disputa por el mercado de movilidad se ha convertido en una serie de episodios marcados por violencia, bloqueos, extorsiones y reformas legales.

2016–2017: Primer intento de operación

Uber inicia operaciones en Cancún en 2016, pero enfrenta bloqueos y agresiones desde el primer día. En 2017, la plataforma suspende operaciones tras múltiples incidentes violentos y falta de regulación clara.

2022: Paro masivo de taxistas

El 14 de diciembre, más de 40 mil taxistas protestan en los 11 municipios del estado, exigiendo que las plataformas se ajusten al marco legal vigente.

2023: Extorsiones y zonas “exclusivas”

Conductores de Uber y Didi denuncian extorsiones por parte de taxistas concesionados, quienes les exigen pagos de hasta 30 mil pesos para operar en zonas como el aeropuerto.

Se reportan casos de acoso físico y verbal, así como daños a vehículos.

Octubre 2024: Escalada de tensiones

Usuarios y turistas denuncian bloqueos y hostigamiento por parte de taxistas al intentar abordar vehículos de plataforma en Cancún. El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) impone restricciones que limitan el funcionamiento de Uber y Didi, generando incertidumbre entre los usuarios.

Enero 2025: Reforma legal tras agresiones

Tras múltiples ataques a turistas y operadores de Uber, el Congreso de Quintana Roo endurece penas por delitos cometidos por taxistas en ejercicio de su labor. Las penas por lesiones y homicidio se incrementan si se cometen contra turistas o menores de edad en el contexto del transporte público.

Mayo 2025: Impunidad persistente

A pesar de más de 500 denuncias penales presentadas por socios de Uber ante la Fiscalía General del Estado, sólo se han revocado 12 concesiones de transporte público en dos años.

Casos de agresión

– Agosto 2023: Un conductor de Uber es golpeado por taxistas en Playa del Carmen tras recoger a turistas en una zona hotelera.

– Enero 2024: Turistas son amenazados por abordar un vehículo de plataforma en el aeropuerto; el chofer logra escapar tras ser acorralado.

– Julio 2025: Un operador de Didi sufre daños en su vehículo tras ser perseguido por taxistas en Tulum.

Más allá de la competencia económica, el conflicto revela tensiones estructurales entre modelos de transporte tradicionales y digitales, así como el poder político de los sindicatos. La falta de regulación clara, la impunidad ante agresiones y la presión sobre autoridades locales han convertido la movilidad en Quintana Roo en un campo de batalla.

Ejecución de Machuca, por disputa interna: FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el asesinato de Mario Machuca Sánchez, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Cancún, está vinculado a una pugna interna por el control del sindicato. El crimen, ocurrido el pasado 4 de agosto, ha sacudido al gremio obrero y desatado una investigación que apunta hacia una red de sicarios contratados desde la Ciudad de México.

Machuca Sánchez fue ejecutado a plena luz del día en el estacionamiento de una agencia de automóviles ubicada en la avenida Kabah y Chichén Itzá, en la Supermanzana 42. Recibió siete impactos de bala calibre .45, uno de los cuales atravesó su corazón, provocándole la muerte instantánea.

Durante una conferencia de seguridad, el fiscal Raciel López Salazar detalló que tres individuos fueron detenidos en la Ciudad de México:

– Ángel Yair “N”, de 21 años, señalado como el autor material del homicidio.

– Arnulfo “N”, conductor de la motocicleta utilizada para huir.

– Óscar Guillermo “N”, alias “Tyson”, presunto enlace que organizó la logística y contrató a los sicarios por 50 mil pesos.

Los agresores llegaron a Cancún el 1 de agosto, se hospedaron en un hotel y luego en un departamento rentado por plataforma digital. Tras el crimen, escaparon a Playa del Carmen y tomaron un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Tulum hacia el AIFA.

Segunda etapa: autores intelectuales

La FGE anunció que ha iniciado una segunda fase de investigación para identificar a los autores intelectuales del crimen. “Vamos a descubrir quiénes mandaron a asesinar a la víctima”, declaró el fiscal López Salazar, subrayando que la línea más sólida apunta a una disputa interna por el liderazgo sindical.

Evidencia clave

– El arma utilizada fue hallada en el departamento rentado y coincide balísticamente con los casquillos encontrados en la escena.

– Los detenidos aún portaban la ropa del día del crimen, lo que facilitó su identificación.

– Se obtuvieron huellas dactilares y registros de hospedaje que fortalecen la carpeta de investigación.

Mario Machuca era una figura influyente en el sindicalismo del Caribe mexicano. Su liderazgo en la CROC y su papel como ex diputado federal lo colocaban en el centro de decisiones laborales y políticas en la región. Su asesinato ha generado conmoción entre trabajadores, empresarios y líderes sindicales, quienes exigen justicia y esclarecimiento total del caso.