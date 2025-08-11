QRoo reporta la inflación más alta de todo el territorio nacional

Con un impacto directo en el consumo familiar

Los sectores más afectados son el de restaurantes y servicios de alojamiento

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.– Quintana Roo se posicionó al cierre de julio como la entidad con la inflación más alta de México, alcanzando un índice anual del 4.4%, según el reporte de México, ¿Cómo Vamos? y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este incremento supera el promedio nacional y refleja una tendencia persistente que afecta directamente el bolsillo de las familias quintanarroenses.

Los sectores más afectados por el alza de precios incluyen:

– Restaurantes y servicios de alojamiento: +7.79%

– Servicios educativos: +5.79%

– Salud: +4.89%

– Transporte aéreo, huevo, vivienda propia y alimentos preparados (fondas, loncherías, taquerías): con aumentos significativos

En contraste, productos como el pollo, la uva, el aguacate y el jitomate han mostrado una ligera disminución en sus precios.

Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios por Quintana Roo, explicó que la entidad carece de industria ligera capaz de abastecer productos básicos. “Tenemos un alto consumo, pero importamos casi todo, desde alimentos hasta insumos de construcción. Esto, sumado a los altos costos de transporte y combustibles, encarece el precio final de los productos”, señaló.

León Cervantes propuso medidas estructurales para combatir la inflación:

– Impulsar la creación de parques logísticos y zonas de abasto cercanas a los centros turísticos

– Establecer acuerdos de precio justo con proveedores

– Promover beneficios fiscales como recintos fiscalizados y polos del bienestar

– Fomentar una diversificación económica que reduzca la dependencia del turismo y las importaciones

Habitantes de Cancún y Chetumal han reportado que el costo de la despensa se ha vuelto insostenible. “Cada vez que vas al súper todo está más caro. El plátano pasó de 12 a 37 pesos el kilo en días”, comentó María Elena, residente de la Supermanzana 516. Las familias han optado por dividir sus compras entre verduras y abarrotes, priorizando productos de la canasta básica.

Restaurantes lanzan promociones

A pesar de encontrarse en temporada alta, los restaurantes de Cancún enfrentan una preocupante baja en la afluencia de turistas, lo que ha llevado a una ola de promociones y descuentos para atraer comensales, mantener operaciones y asegurar ingresos para el personal. De acuerdo con trabajadores y gerentes de establecimientos en plazas comerciales como Puerto Cancún, Las Américas y La Isla, la ocupación apenas alcanza el 30% entre semana, con un ligero repunte al 60% los fines.

Lucio Robles Osuna, mesero en Plaza Las Américas, señaló que la baja afluencia ha reducido significativamente las propinas: “Entre semana apenas logro juntar 150 pesos, cuando el año pasado llegaba a mil”. La situación ha obligado a varios restaurantes a reducir su plantilla hasta en un 20%, pagar días pendientes o adelantar vacaciones a sus empleados.

Ante este panorama, gerentes como Brando Muller Solís, de una pizzería en Puerto Cancún, han implementado paquetes desde 399 pesos para dos personas, bebidas gratis y menús especiales. “Es una de las peores temporadas. Hay gente paseando, pero no consumen. La mayoría vivimos de las propinas”, comentó Humberto Quesada Puerto, trabajador en Plaza Las Américas.

Según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la disminución en la derrama económica alcanza el 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Marcy Bezaleel Pacheco Mendoza, comisionado de Turismo Gastronómico, atribuye esta caída a factores como:

– Menor presencia de turistas estadounidenses y canadienses

– Inflación y alza de precios en insumos

– Posible desaceleración económica en Norteamérica

– Aumento de aranceles internacionales

La Canirac ha instado a sus agremiados a mantener una actitud positiva y fomentar el consumo local mediante festivales gastronómicos, muestras culinarias y promociones dirigidas tanto a turistas como a residentes. “Invitamos a la gente a estar pendientes de los restaurantes, porque vienen muchas ofertas”, declaró Roberto Octavio Lepe Gutiérrez, presidente de la Canirac Playa del Carmen.