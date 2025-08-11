Instala Mara Lezama Comité Promotor de Inversiones para impulsar la economía

Portafolio contempla 24 proyectos

Su objetivo es atraer inversiones que generen bienestar, empleos y prosperidad compartida

Cancún.- Al instalarse el Comité Promotor de Inversiones en Quintana Roo por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el coordinador de Corredores del Bienestar de la Secretaría de Economía, Carlos Alfonso Candelaria López, se informó que el portafolio de inversiones para la entidad contempla 24 proyectos registrados con más de 6 mil millones de dólares de inversión.

Este comité forma parte del Plan México 2024–2030 y tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial para atraer inversiones productivas en sectores estratégicos que generen bienestar, empleos dignos y prosperidad compartida, especialmente en el sur del estado.

Ante la presencia de los integrantes, presidentes de cámaras y organizaciones empresariales de todo el estado, la gobernadora Mara Lezama destacó que “es un gran paso que puede cambiar el rumbo del sur de Quintana Roo, es un espacio donde se trabajará de la mano con el gobierno federal, con los municipios y, por supuesto, en los empresarios”.

“Estamos trabajando todos los días, el objetivo es la prosperidad compartida, que es una frase que escuchamos mucho, pero que verdaderamente el éxito turístico se derrame en todas las casas, los hogares y este Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar viene a ser fundamental para que esto suceda”, añadió Mara Lezama.

Asimismo, expresó que después de largos años de estar escuchando que haya un solo Quintana Roo, que el norte esté junto con el sur, que no existan dos Quintana Roo, “por primera vez está sucediendo, se están haciendo los enlaces, se está poniendo en el mapa una y otra vez a la capital. Y estoy 100 por ciento convencida que será, de verdad, un gran acierto, vamos a seguir trabajando, arrastrando el lápiz para que llegue esa inversión que tanto necesitamos en beneficio de la gente”, citó la titular del Ejecutivo.

Por otra parte, la gobernadora Mara Lezama afirmó que Quintana Roo también se suma a la estrategia promocional para el consumo de los productos nacionales y locales, porque lo Hecho en México y lo Hecho en Quintana Roo están bien hechos.

“Nos sumamos a la política pública que nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y al Plan México, para impulsar el consumo nacional”, añadió Mara Lezama al agradecer, también, el apoyo del secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien recientemente estuvo de gira en Chetumal.

El evento contó con la participación de Carlos Alfonso Candelaria López, Coordinador del Corredor del Bienestar, y Bárbara Botello Santibáñez, responsable del Plan de Marca Nacional Hecho en México, así como de José Antonio Arce y Escamilla, Titular de la Coordinación del Corredor Económico del Bienestar en la zona del Corredor Maya, con quienes se formalizó la instalación de este Comité.

Reactivación urbana con Caminos Ancestrales en FCP

Felipe Carrillo Puerto.- Para transformar las rutas ancestrales de Felipe Carrillo Puerto en galerías vivas que narren nuestra profunda identidad Maya, la gobernadora Mara Lezama Espinosa estuvo con la presidenta municipal Mary Hernández en el inicio del proyecto municipal de reactivación urbana.

Con el mejoramiento de la imagen urbana, el primer cuadro de la ciudad se transformará en todo un corredor que presumirá la amplia gastronomía, el turismo comunitario, la historia viva, la cultura que nos enorgullece, las bellezas naturales y el cuidado al medio ambiente.

“Y lo más importante, precisó la Gobernadora, es que lo haremos juntas y juntos, comerciantes, vecinas y vecinos, artistas locales. Con este proyecto invitamos al mundo a caminar este gran destino de Maya Ka´an, porque aquí es donde se siente el alma viva de un pueblo que pinta su futuro con raíces profundas del pasado”.Se contempla la repavimentación de las calles, pintura y acabados en fachadas, pinturas murales, nueva señalética, etc. “Con el proyecto de reactivación urbana, con caminos ancestrales, el arte se convierte en una herramienta social. Cada color recupera nuestra memoria, genera empleo para jóvenes artistas y crea espacios de orgullo comunitario”, explicó la presidenta Mary Hernández.

Este proyecto de mejoramiento urbano arrojará también beneficios claros, como el hecho de atraer más turismo para activar la economía, reducción del vandalismo mediante arte participativo, y una ruta viva que enseñe sobre nuestras raíces y origen.

Mara Lezama y Mary Hernández iniciaron estos trabajos que abarcarán 7 calles, 800 metros lineales que inician en la calle Santiago Pacheco con Benito Juárez, hasta la avenida Lázaro Cárdenas (Glorieta Benito Juárez), y la calle 67 con 66, frente al Palacio Municipal.