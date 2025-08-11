Aumentan detenciones relacionadas con delitos de narcomenudeo, en julio

Operativo “Blindaje Cancún”

Se busca contener la actividad delictiva en zonas estratégicas del destino turístico

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Durante el mes de julio, el municipio de Benito Juárez, registró un repunte significativo en las detenciones relacionadas con delitos contra la salud, particularmente en su modalidad de narcomenudeo. Las acciones se enmarcan en el operativo “Blindaje Cancún”, que busca contener la actividad delictiva en zonas estratégicas del destino turístico.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito informó que se realizaron 18 detenciones en distintos puntos del municipio, desde la zona hotelera hasta colonias como Villas Otoch, Avante, Valle Verde y Tres Reyes, consideradas focos rojos en materia de seguridad. Entre los delitos más frecuentes se encuentran:

-Venta y distribución de drogas

-Extorsión en zonas turísticas

-Robo a comercio, casa habitación y transeúntes

El secretario Jaime Padilla Barrientos destacó que la mayoría de los detenidos están vinculados al narcomenudeo, y que las acciones se han realizado en coordinación con la Guardia Nacional, Sedena y Marina.

En la Supermanzana 105, sobre la avenida Lakín, fueron detenidas siete personas -cuatro hombres y tres mujeres- que manipulaban bolsitas con presuntos estupefacientes. Se les aseguraron 98 bolsitas con hierba seca (presunta marihuana) y 25 bolsitas con fragmentos sólidos (presunto cristal).

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

En otro operativo, en la Supermanzana 2 sobre avenida Uxmal, se detuvo a cinco hombres que portaban 33 bolsitas con presunta marihuana, 145 con fragmentos de cristal, 11 con crack, 7 con pastillas de LSD, 2 con cocaína y una terminal bancaria

Los sujetos fueron identificados como Luis Alberto (18), Juan Fernando (28), Dylan (18), Edgar Gael (21) y José Elías (32).

Isla Mujeres inaugura su Primer Centro de Bienestar Animal

En un acto que marca un antes y un después en la política pública de bienestar animal en Quintana Roo, el municipio de Isla Mujeres anunció el funcionamiento oficial del Centro de Bienestar y Control Animal, un espacio moderno y digno destinado al cuidado, atención y protección de los animales domésticos.

Ubicado sobre la carretera Garrafón, junto al Refugio Anticiclónico, el centro ofrece una gama de servicios diseñados para atender con sensibilidad y profesionalismo a las mascotas del municipio:

– Clínica veterinaria: Consultas médicas, atención preventiva, desparasitación y vacunación.

– Consultorio médico: Atención básica y orientación para propietarios.

– Sala de adopción: Promueve la integración de perros y gatos rescatados a nuevos hogares.

– Zona de refugio temporal: Brinda resguardo a animales en situación de calle o abandono.

– Estética canina: Mejora la higiene y presentación de los animales, especialmente en procesos de recuperación o adopción.

– Parque de recreación animal: Espacio seguro para ejercitarse y socializar.

– Recepción ciudadana: Atención a reportes, solicitudes y orientación sobre servicios disponibles.

La presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde, destacó que el proyecto fue posible gracias al presupuesto participativo, mecanismo mediante el cual la ciudadanía eligió esta obra como prioritaria. “Este centro es símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos, escuchamos a la gente y actuamos con sensibilidad”, expresó durante la inauguración.

La gobernadora del estado, Mara Lezama Espinoza, respaldó la iniciativa, subrayando que el bienestar animal es parte esencial de su gobierno humanista. “Transformamos vidas cuando rescatamos a un animalito de las calles. Transformamos familias cuando facilitamos adopciones responsables”, afirmó.

Con capacidad para 16 perros y 10 gatos, el centro busca reducir el abandono animal, fomentar la tenencia responsable y ofrecer atención médica oportuna. Además, se habilitó el Pet Park, abierto de martes a domingo en horarios matutinos y vespertinos.

Este logro colectivo fue celebrado por autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes de la sociedad civil y vecinos del municipio. La apertura del centro representa un avance en salud pública, cultura cívica y respeto a la vida animal.

Para acceder a los servicios, es necesario agendar cita al número 998 350 7744. Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 15:30 horas.