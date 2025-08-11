Quintana Roo, en el top 5 de los estados más afectados por la canícula

Reporte del Monitor de Sequía de México

Se registra disminución temporal de lluvias en verano en 9 de los 11 municipios

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La sequía avanza con fuerza en Quintana Roo. De acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 31 de julio de 2025, 9 de los 11 municipios del estado presentan algún grado de sequía, lo que representa un alarmante 81.8% de afectación, en contraste con el 0% registrado en el mismo periodo de 2024.

En 2024, ningún municipio quintanarroense reportaba escasez de agua. Sin embargo, en apenas un año, el panorama cambió drásticamente. Los municipios afectados incluyen Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos.

Según Conagua, el 24.7% del territorio estatal presenta sequía moderada (D1), mientras que el *27.6% está clasificado como “anormalmente seco”. El restante 47.7% permanece sin afectación significativa.

La categoría D1, o sequía moderada, se caracteriza por:

– Disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano y agropecuario

– Afectación a cultivos y pastizales

– Mayor riesgo de incendios forestales

– Niveles bajos en ríos, arroyos, embalses y pozos

Este tipo de sequía no solo compromete la seguridad hídrica, sino también la economía local, especialmente en comunidades rurales y zonas turísticas que dependen del suministro constante de agua.

A nivel nacional, Quintana Roo se ubica entre los cinco estados con mayor porcentaje de municipios afectados por la sequía: Sonora 90.3%, Baja California 85.7%, Quintana Roo 81.8%, Baja California Sur 60.0%, y Tabasco 52.9%.

Este fenómeno se atribuye, en parte, a la canícula, una disminución temporal de lluvias en verano, y al crecimiento urbano descontrolado que reduce la capacidad de filtración de agua.

Exhiben diente de Megalodón en Tulum

El Museo Regional de la Costa Oriental (Mureco), ubicado en Tulum, se convierte en epicentro de la paleontología nacional al exhibir dos dientes fósiles del extinto tiburón Megalodón, hallados en el Cenote Maravilla de Puerto Morelos. El descubrimiento, realizado en 2019 por el buzo especializado Juan Cardona, representa el primer registro científico de esta especie en la península de Yucatán.

Los dientes fueron localizados a 28 metros de profundidad, en un entorno subacuático de difícil acceso. Uno de ellos pertenece a un ejemplar juvenil, mientras que el segundo -de mayores dimensiones, similar al tamaño de una mano adulta- se encontraba incrustado en un conglomerado de roca caliza con otros fósiles marinos.

Ambas piezas fueron analizadas por el paleontólogo Gerardo González Barba, experto en tiburones fósiles de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Tras un estudio detallado, se confirmó que pertenecen a la especie Otodus (Megaselachus) megalodon, un depredador marino que habitó los océanos entre 20 y 2 millones de años atrás, durante el Mioceno y el Plioceno.

Los dientes se exhiben ahora en la Sala 1 del Mureco, bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La pieza de mayor tamaño fue recuperada en 2021 por el equipo del Proyecto Gran Acuífero Maya (GAM), siguiendo protocolos científicos para evitar el saqueo.

El GAM, en colaboración con la Embajada de Suiza, National Geographic Society y otras instituciones, también realizó una reproducción digital de los fósiles como parte de su iniciativa de preservación del patrimonio subacuático de la península.

Según González Barba, los dientes cayeron al fondo marino hace más de 15 millones de años, cuando la península de Yucatán aún estaba sumergida. El proceso de intemperismo kárstico, provocado por la disolución de la roca calcárea por lluvias, dio origen a los cenotes y permitió la conservación de estos fósiles en capas de sedimento.

Este hallazgo se suma a otros registros de Megalodón en México, como los encontrados en Baja California y Palenque, Chiapas, pero es el primero documentado en Quintana Roo, lo que lo convierte en una pieza clave para la divulgación científica y el turismo cultural en la región.