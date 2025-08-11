Monitorean la tormenta tropical Erin, que se desarrolla en el Atlántico

Q Roo la mantiene bajo vigilancia

Aplican protocolo preventivo ante la activa temporada de huracanes

Chetumal.- El gobierno de Quintana Roo informó sobre la formación de la tormenta tropical “Erin’ en el Atlántico oriental, un fenómeno que, aunque se encuentra a más de 6,000 kilómetros de las costas de Quintana Roo, ha sido puesto bajo vigilancia por autoridades estatales y federales como parte del protocolo preventivo ante la activa temporada de huracanes.

Ubicación y características hasta ayer:

– Centro del sistema: A 455 km al oeste-noroeste de las islas Cabo Verde.

– Distancia a Quintana Roo: Aproximadamente 6,160 km al este de las costas del estado.

– Vientos sostenidos: 75 km/h.

– Rachas máximas: Hasta 95 km/h.

– Desplazamiento: Dirección oeste, a 31 km/h.

Trayectoria y evolución

Aunque por el momento Erin no representa peligro para territorio mexicano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil mantienen vigilancia constante. Se prevé que el sistema continúe desplazándose sobre aguas abiertas del Atlántico en los próximos días, sin influencia directa sobre el Caribe mexicano.

Según los modelos meteorológicos preliminares, se espera que la tormenta tropical ‘Erin’ mantenga un desplazamiento constante hacia el oeste sobre aguas abiertas del Atlántico. Para el martes 12 de agosto, el sistema continuará como tormenta tropical, con vientos máximos cercanos a los 95 km/h, ubicándose a unos 5,420 kilómetros de las costas de Cancún.

El miércoles 13 de agosto, Erin podría intensificarse a huracán categoría 1, con vientos de hasta 130 km/h, reduciendo su distancia a aproximadamente 4,400 kilómetros del Caribe mexicano. Para el viernes 15 de agosto, se proyecta que alcance la categoría 2, con vientos cercanos a los 170 km/h, situándose a unos 3,425 kilómetros de Quintana Roo.

Finalmente, el sábado 16 de agosto, Erin podría convertirse en huracán categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 185 km/h, ubicándose a 2,780 kilómetros de las costas de Cancún. A pesar de este fortalecimiento, los modelos actuales indican que su trayectoria se mantendría alejada del territorio nacional.

La gobernadora Lezama exhortó a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales como el SMN y Protección Civil, y evitar la difusión de rumores. También recordó que la temporada de ciclones tropicales se extiende hasta el 30 de noviembre, por lo que es fundamental contar con un plan familiar de protección y un kit de emergencia.