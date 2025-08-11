Que el alza al predial no supere inflación: Hoteleros

Advierten riesgo para empleo y turismo en Playa

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano lanzó un llamado urgente al Ayuntamiento de Playa del Carmen para que cualquier incremento al impuesto predial se realice de forma gradual y en concordancia con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La propuesta de actualización de las tablas catastrales, que podría implicar aumentos de hasta 2,000% o más, ha encendido las alarmas en el sector turístico, que advierte sobre graves consecuencias económicas y laborales.

David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero, señaló que con las nuevas tablas catastrales algunos hoteles pequeños pasarían de pagar 300 mil pesos a más de siete millones de pesos anuales en predial. Esta carga fiscal, dijo, podría provocar el cierre de centros de hospedaje o su reconversión en edificios de departamentos, con la consecuente pérdida de empleos.

El sector turístico enfrenta una combinación de factores que ya han debilitado su rentabilidad:

– Reducción en vuelos nacionales e internacionales.

– Presencia persistente de sargazo en playas.

– Percepción de inseguridad entre visitantes.

– Competencia desleal de rentas vacacionales.

– Caída en la demanda que obliga a reducir tarifas.

“Lo razonable es cuidar del empleo y la inversión, no poner más presión sobre las empresas”, subrayó Ortiz Mena.

El Consejo Hotelero propuso establecer una mesa técnica entre autoridades, empresarios y expertos en economía para revisar el impacto real del ajuste y diseñar un esquema fiscal progresivo. También pidió evitar narrativas que enfrenten al sector empresarial con la ciudadanía, como la idea de que los hoteles pagan menos que las viviendas populares, lo cual consideran impreciso.