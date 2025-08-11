Activa Naucalpan protocolo de respuesta inmediata ante emergencia por las lluvias

Trabajo permanente de desazolve y limpieza preventiva

Naucalpan, Méx.- Gracias a los trabajos permanentes de desazolve y limpieza preventiva en coladeras y drenajes, en comparación con años anteriores, el Periférico norte, en su tramo de Naucalpan, no presentó niveles de inundación como los registrados en el pasado. En esta ocasión, el acumulado de agua fue menor, lo que permitió una atención más rápida y efectiva.

La intensa lluvia alcanzó 31.4 milímetros, rebasando el umbral de 20 mm para la activación del Protocolo de Lluvia. La alerta permitió el despliegue inmediato de 8 equipos de alta succión tipo Vactor, cuadrillas de retiro de basura y unidades operativas en toda la zona urbana. De manera simultánea, se estableció coordinación con Protección Civil y la Guardia Municipal para el monitoreo constante de puntos críticos y, en caso necesario, la implementación de cierres preventivos de vialidades para evitar riesgos a personas y vehículos.

Se atendieron anegaciones en los carriles laterales de Periférico, a la altura de la plaza comercial Toreo, así como en zonas como Satélite, La Florida y Pastores, donde se registraron encharcamientos e ingreso de agua a cocheras. En todos los casos, la respuesta fue inmediata para mitigar las afectaciones.

Asimismo, los ríos del municipio se mantienen bajo vigilancia permanente, sin que hasta el momento se reporten emergencias.

El gobierno de Naucalpan reitera la importancia de no tirar basura en calles, coladeras y barrancas, ya que ésta es una de las principales causas de obstrucciones en el sistema de drenaje que agravan los encharcamientos durante la temporada de lluvias. También se exhorta a la ciudadanía a evitar circular por zonas con acumulación de agua para prevenir accidentes y salvaguardar su seguridad.

Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso de actuar con rapidez, coordinación y prevención para proteger a las y los naucalpenses.