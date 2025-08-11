Llamado de David Parra Sánchez a mejorar servicio en casetas de peaje

Aumentan quejas de automovilistas

Por Arturo Baena

Valle de Mex.- Caminos y Puentes Federales (Capufe) debe intervenir para reparar plumas, cajas de cobro, baches y sensores que hay en las casetas, toda vez que ocasionan pérdidas económicas a usuarios que se quejan del pésimo servicio en casetas de cobro, que hay en diversos puntos del Estado de México.

Así lo expresó David Parra Sánchez, presidente de la asociación civil «Proyecto Social Naucalpan», al tiempo de destacar que pese a todo lo anterior, «Capufe, con la mano en la cintura y sin previo aviso, aumenta tarifas, no hay una atención adecuada y miles de automovilistas se quejan de que para pasar (cualquier caseta) deben pasar horas, pues las plumas están dañadas».

Parra Sánchez remarcó que «en varias casetas de Capufe se están experimentando largas filas debido a fallas en las plumas, lo que impide el cobro adecuado y causa congestión vehicular. La situación se agrava por la falta de respuestas claras de CAPUFE sobre la causa de la falla y las medidas para solucionarla», abundó.

Un empleado de las casetas ubicadas en Las Ánimas, (Antonio N) reconoció que «las plumas de las casetas no funcionan correctamente, lo que impide el cobro del peaje y el paso fluido de vehículos. Además de que los ingenieros tardan horas e inclusive días, para poder arreglar los sensores», destacó.

Y es qué. efectivamente, la falla en las plumas ha generado largas filas de vehículos en las casetas, algunas de hasta 6 kilómetros, afectando la circulación en las carreteras y por ende, muchas horas-hombre, pérdida de insumos y muertes por no poder pasar a tiempo las casetas qué hay en el Edomex.

Finalmente, David Parra, destacó que «a través de la asociación civil, exigirán una explicación a Capufe y a la Secretaría de Movilidad sobre este grave problema. CAPUFE no ha proporcionado información clara sobre la causa de la falla ni sobre las medidas que se están tomando para solucionarla, lo que ha generado frustración entre los usuarios», reiteró.