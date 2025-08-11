Nadie gana al PRI cuando vamos unidos por México: Cristina Ruiz

Encuentro con la militancia en Toluca

Toluca, Méx.- Al dejar en claro que México tiene memoria y que el PRI regresará a gobernar, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Cristina Ruiz Sandoval, convocó al priismo mexiquense a caminar unidos por todos los rincones de la entidad, donde nos esperan con la confianza de cambiar el destino de nuestro país y que hoy en día vive sus momentos más trágicos por un gobierno fallido y corrupto.

“El PRI late fuerte y nadie nos gana cuando vamos unidos, por eso sigamos caminando juntos y regresemos a las calles con trabajo incansable para superar la desgracia que representa tener a un gobierno que le falló a los mexicanos en todo, tanto en seguridad como en salud, así como en el campo como en la infraestructura”, manifestó en la reapertura del Comité Municipal de Lerma y entrega de aparatos funcionales.

En el encuentro con la militancia y arropada por los ex presidentes municipales Eric Sevilla, Jaime Cervantes, Tomás García, Mario Fulgencio García y Alfonso Ortega, así como del presidente del comité municipal, Edgar Gutiérrez, la dirigente partidista resaltó la labor de los priistas leales y comprometidos que enfrentarán los retos del 2027, pues está en juego el futuro de las nuevas generaciones.

Ante los nuevos liderazgos de la CNOP y Red Jóvenes por México, Ruiz Sandoval llamó a resistir y enfrentar al régimen autoritario que quiere destruir el sistema democrático del país con el sometimiento de los poderes, “por eso vamos a tomar las mejores decisiones en los municipios cuando llegue el momento, con orgullo y con fuerza vamos a salir a las calles a ganar la confianza de la gente para que el país tenga un mejor futuro”.

“Vamos a construir las victorias desde las calles con los mujeres y hombres que creen en el PRI, vamos a regresar a gobernar porque hacemos bien el trabajo, vamos a darle un mejor destino a la patria, por eso les pido que no se detengan y que se organicen para dar los mejores resultados con trabajo en territorio”, puntualizó la líder del priismo mexiquense.

Eric Sevilla arengó a los priistas a no dejar de trabajar para que nuevamente regresemos a tomar el timón del país, “estamos sumados a este gran proyecto que es hacer patria todos los días, este es el ánimo de Lerma que tiene a un PRI vivo que no se dobla ante nadie y que se mantiene firme; vamos a defender las seccionales en unidad para rendir las mejores cuentas al partido que construyó México”.

En su momento, Edgar Gutiérrez Tapia manifestó su compromiso con la militancia de impulsar al partido con la batalla diaria en las calles “porque el PRI es del pueblo y al pueblo nos debemos”.