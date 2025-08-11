Atención médica de calidad es prioridad de Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Con el objetivo de seguir brindando una atención médica integral y de calidad a los pacientes, el Gobierno de Huixquilucan supervisó las operaciones del Centro de Rehabilitación Integral contra las Adicciones (CRIA), perteneciente al Complejo Rosa Mística del Sistema Municipal DIF, con la intención de refrendar su compromiso de que reciban los tratamientos, terapias y talleres adecuados que contribuyan a mejorar su salud física y mental. Al visitar el CRIA, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco indicó que, como parte de su proceso de recuperación, los pacientes recibieron una terapia de hielo para reforzar la terapia física y mental, así como su fortalecimiento emocional, a través de esta experiencia, la cual consiste en sumergirse en una tina con agua y hielos durante, máximo, tres minutos.

7“Esta experiencia inmersiva se pensó especialmente para los pacientes que se encuentran en el CRIA, ya que brinda diversos beneficios como disciplina mental, conexión entre mente-cuerpo, sentido de comunidad y pertenencia, incremento de la confianza personal, reducción de estrés y ansiedad, entre otros factores que les ayudan a poder lidiar con situaciones complejas de su día a día. Seguiremos impulsando estas acciones en todos los centros que conforman el Complejo Rosa Mística del Sistema Municipal DIF, para brindar un mejor tratamiento a las personas que se encuentren en estas instalaciones”, compartió la presidenta municipal.