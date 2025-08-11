Es momento de hacer justicia a las mujeres: Clara Brugada Molina

Resalta el papel de las Utopías

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración del Foro de Gobiernos Subnacionales: Ciudades Cuidadoras y Transformadoras, en el que aseguró que es hora de situar el trabajo de cuidados en el corazón del debate público, cambiar el modelo tradicional para que esta labor deje de recaer en las mujeres.

Ante representantes de organismos internacionales, gobernantes locales y de otros países, así como legisladoras federales y locales, la mandataria capitalina subrayó que sin la tarea de los cuidados el mundo no podría seguir, pues todas las sociedades globales sobreviven gracias a este trabajo, el cual, sin embargo, no es pagado.

“Han pasado muchas revoluciones en el mundo, grandes movimientos que han cambiado la vida en nuestros pueblos, pero lo único que ha quedado intacto es la tarea de los cuidados. Así que llegó la hora de cambiar y esta conferencia, este foro y todos los espacios deben ser los escenarios del impulso de esta transformación. Es el momento de situar los cuidados en el corazón del debate público”, dijo.

En el anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, Clara Brugada propuso que a partir de este foro surjan las siguientes tareas: que cada ciudad y cada país instrumente su propio sistema de cuidados con acciones medibles; crear leyes que garanticen recursos para la implementación de los sistemas y el cumplimiento de las tareas de cuidados, gobierne quien gobierne, así como la creación de una red de mujeres transformadoras.

La mandataria capitalina refirió que las ciudades son los lugares donde se gestan las transformaciones, desde abajo y en el territorio, en este caso para impulsar los cuidados como un derecho efectivo y colectivo.

Recordó que bajo esa perspectiva se trabajó durante su administración al frente de la alcaldía Iztapalapa, donde se crearon las Utopías, espacios públicos que ahora llegarán a toda la Ciudad de México, como parte de hacer realidad el derecho al cuidado, establecido en la Constitución capitalina. Las Utopías concentran una amplia gama de servicios gratuitos, entre ellos lavanderías, centros de cuidado infantil, casas de día para adultos mayores, comedores comunitarios, incluso spa dirigido a las mujeres, los cuales conforman el Sistema Público de Cuidados.

Para ello, se partió de una serie de ejes rectores: ver a los cuidados como un derecho universal garantizado por el Estado; romper con la idea de que es una tarea exclusiva de las mujeres; democratización de estas tareas y que el gobierno asuma la coordinación de los esfuerzos que surgen desde la familia, los privados y las propias autoridades.

En ese sentido, llamó a las y los participantes y a las autoridades a repensar los espacios públicos para que cuenten con sitios que respondan a las necesidades de cuidados de la población, bajo la óptica de las 3R: revalorar, redistribuir y reducir esta labor que a lo largo de la historia ha recaído en las mujeres.

“Reafirmamos desde la Ciudad de México nuestro compromiso con los cuidados e invitamos a construir juntas y juntos una sociedad del cuidado, no necesariamente tiene que gobernar una mujer, por supuesto, para hacer esto, tenemos que invitar a las y los gobernantes del mundo, de las ciudades, de los estados, a comprometernos con quienes han sostenido la vida históricamente, es momento de hacer justicia a las mujeres.”

Por último, destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció por primera vez el cuidado como un derecho humano autónomo, y en ese contexto anunció que el gobierno capitalino va a presentar la iniciativa de ley para el Sistema Público de Cuidados para la Ciudad de México.

“Las sociedades del cuidado deben construirse desde abajo y eso es lo que tenemos acá, experiencia desde los territorios construyendo sistemas públicos de cuidados”, dijo.