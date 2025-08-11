Carne de res alcanza los 240 pesos; se dispara el consumo de embutidos

A comer retazo con hueso

Más aumentos en septiembre y diciembre, coincidiendo con las temporadas de mayor demanda

El alza en el precio de la carne de res, que se vende actualmente hasta en 240 pesos el kilo, se mantendrá en lo que resta del 2025 y principios del 2026 ante el encarecimiento de los granos, la energía, el transporte, así como por los brotes sanitarios y la sequía.

Prevén tablajeros que habrá nuevos incrementos en septiembre y diciembre, coincidiendo con las temporadas de mayor demanda. Señalaron que, aun si los precios se estabilizaran, ya no volverán a los niveles previos.

Alonso Fernández Flores, presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (ANETIF), señaló que “en el caso de la carne de res, estamos viendo un ciclo ganadero muy afectado por la sequía. Menos pastos, menos agua y menos cabezas disponibles significan precios más altos”.

No solo eso, la carne de cerdo ha tenido un alza todavía más marcada, con una inflación del 12.6 por ciento anual, lo que se debe a una combinación de fuerte demanda interna, costos internacionales elevados, y dependencia de importaciones de Estados Unidos.

“Todo apunta a que los precios se mantendrán altos durante 2025, previendo que la estabilización podría llegar en 2026, cuando los hatos ganaderos se recuperen y los costos de producción se ajusten. Mientras, el consumidor busca proteínas según su bolsillo, pero al final todas están bajo presión por demanda, enfermedades y costos de producción”, alertó.

Explicó que, en el caso de las importaciones sin aranceles, ya se realizan algunas a través del decreto Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el cual extendió su validez hasta diciembre del 2025.

“Se deben mantener estas medidas mientras dure la crisis de precios, pero siempre cuidando que los productos importados cumplan los estándares sanitarios, ya que el consumidor necesita contar con proteínas accesibles, pero sin comprometer la calidad ni la seguridad alimentaria”, consideró Fernández.

Aseguró que ante los retos geopolíticos, el sector a su cargo se prepara para superarlos con prevención sanitaria, cooperación internacional y mejoras estructurales como él fortaleciendo el sistema de inspección y trazabilidad, como lo hace el sistema tipo inspección federal, diversificando mercados y proveedores y apostando por la sustentabilidad y la productividad para no depender de subsidios o medidas temporales.

“No se trata solo de tener más ganado, sino de poder procesarlo, distribuirlo y venderlo de manera eficiente en los mercados ya existentes”, detalló el presidente de la ANETIF.

La sustituyen por embutidos

El aumento en el precio de la carne de res ha llevado a miles de consumidores en México a sustituirla por embutidos, como salchichas y jamón, productos cuyo costo se mantiene por debajo del de la carne fresca. El cambio en los hábitos de compra fue confirmado por el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), que reportó una disminución en el consumo aparente de carne de res.

De acuerdo con datos del organismo, el kilo de bistec de res alcanza actualmente los 240 pesos, mientras que el de salchicha va de 58 a 84 pesos. El jamón cuesta en promedio 120 pesos. Esta diferencia ha modificado las preferencias de compra, especialmente en zonas urbanas.

Consumidores consultados en carnicerías y cremerías señalaron que el precio de la carne de res ha aumentado notablemente desde diciembre de 2024. Tablajeros como Emanuel Oliver afirmaron que el kilo subió entre 40 y 60 pesos en los últimos tres meses, lo que representa un incremento de aproximadamente 30%.

Comecarne indicó que esta alza impacta directamente en los patrones de consumo.

Aumenta el consumo de salchichas y jamón

En México, el consumo anual per cápita de carnes frías es de 9.4 kilos. Las salchichas representan el 50% de las ventas, mientras que los jamones constituyen el 38%. Encargados de cremerías reportaron un incremento en las ventas de estos productos en los últimos meses.

Comecarne también informó que, en contraste, el consumo aparente de carne de res tuvo una ligera caída de 0.4% durante el mismo periodo. Esto coincide con lo observado por comerciantes, quienes indicaron que el alza en precios se ha acentuado desde mediados de 2025.

Roberto Villicaña, carnicero, explicó que el comportamiento de los precios responde a factores de producción y comercialización que no se resolverán en el corto plazo. Esto podría continuar afectando el menú en los hogares, que ya comienzan a adaptarse a productos más económicos.

Carne de res, el alimento que más encarece

De acuerdo con datos del Inegi, de julio del 2024 al mismo mes del 2025, la carne de res ha tenido una variación de precio del 17.6% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Superó al huevo (9.6%), pollo (7.2%), camarón (7.0%) y carne de cerdo (6.5%) en el INPC. Describe que es una constante desembolsar 240 pesos por un kilogramo de bistec de res.

Por supuesto, cortes más específicos superan por mucho ese precio, incluso sin ser de una calidad top como prime o incluso choice.

En tanto que los huevos alcanzan los 60 pesos por 18 piezas.Esto coloca a la res como el alimento con mayor aumento de todos, a doble dígito.