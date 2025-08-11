Edomex construirá 10 estancias infantiles en zona oriente

Los centros serán operados por profesionales del IMSS

Toluca, Estado de México.- Los gobiernos federal y del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, construirán 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en municipios de la Zona Oriente.

«Habrá un CECI en cada uno de los municipios del Oriente del Estado de México donde estamos apoyando a la Gobernadora Delfina y a los presidentes municipales.

“Los centros serán operados por personal capacitado y se enfocarán en el cuidado integral infantil, contribuyendo a la igualdad social y a mejorar las condiciones laborales para las madres trabajadoras”, precisó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló en redes sociales que “las jefas de familia de la Zona Oriente tendrán siempre nuestro apoyo y el de la Presidenta @Claudiashein, quien en la #MañaneraDelPueblo reafirmó que se construirá un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en cada uno de los 10 municipios que forman parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México”.

Los CECI serán operados por trabajadores del IMSS especialistas en el cuidado infantil y brindarán espacios seguros para el desarrollo de niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los tres años.

Los municipios que contarán con una estancia infantil en una primera etapa son: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Texcoco y Valle de Chalco.