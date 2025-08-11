Turistas, indefensos ante agencias de viaje “pirata”

Redes sociales, el gancho

En 2024 se contabilizaron más de 6 millones de fraudes cibernéticos, denuncian

Pese a las campañas para la prevención de fraudes, miles de consumidores en línea aún batallan para distinguir entre ofertas reales de servicios turísticos y estafas que abundan en las redes sociales en la época de vacaciones y ante las cuales se quedan prácticamente en la indefensión.

Fior García, directora de la organización de protección a los consumidores en línea Tec-Check, alertó que además de anuncios fraudulentos en redes sociales, influencers se han prestado para promocionar agencias informales que defraudan a los consumidores.

Ante ello el consumidor debe verificar si el prestador de servicios está dado de alta en el Registro Nacional de Turismo (RNT) y si cuenta con una razón social, domicilio o página web.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, con datos de la Secretaría de Hacienda, en 2024 se contabilizaron más de 6 millones de fraudes cibernéticos. El costo promedio por cada fraude cibernético fue alrededor de 3 mil 525 pesos.

“Los mejores métodos que hay para enganchar a los consumidores es a través de anuncios en redes sociales o con un post como ocurrió en 2022, cuando 50 consumidores llegaron a la agencia Travel University que resultó fraudulenta, por recomendación de sus influencers”, dijo en entrevista.

Modus operandi

El modus operandi consiste en llamar la atención de los usuarios y ponerse en contacto a través de WhatsApp. El pago suele pedirse vía transferencia, lo cual es una primera señal de alerta, pues no se ofrecen facturas.

“Por medio de WhatsApp les entregan la información sobre los paquetes de viajes, a veces en PDF o a veces a través de un enlace a una página que no se ve para nada profesional y los pagos se hacen por medio de transferencia o pago en tienda de conveniencia.

La agencia de viajes le manda el número de cuenta y le entrega a cambio un recibo, ni siquiera una factura», detalló la experta.

Ante ello, recomendó, el consumidor debe verificar si el prestador de servicios está dado de alta en el Registro Nacional de Turismo (RNT), cuenta con una razón social, domicilio o página web.

Aunque sólo una parte no estimada de dichos fraudes están relacionados con ofertas de servicios turísticas, para Bernardo Cueto Riestra, presidente de la Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo (Asetur), los viajes, especialmente a los destinos del Caribe mexicano, resultan sumamente atractivos para la gran mayoría de los consumidores y ahí es donde se presenta mayor probabilidad de fraude.

Señaló que la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, a través de la Policía Cibernética, ha logrado encontrar y sancionar agencias y páginas fraudulentas.

La Asetur, en conjunto con la Secretaría de Turismo federal, reactivó recientemente la campaña nacional “Verifica y Viaja”, que busca fomentar la compra informada de servicios turísticos y prevenir el fraude en plataformas digitales. Se desplegará en las redes sociales de las Secretarías de Turismo estatales para asegurar un amplio alcance.

Obligaciones de agencias con consumidores

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa a las personas consumidoras cuáles son las obligaciones que tienen este tipo de proveedores a la hora de acudir a una agencia de viajes, es importante contar con la información necesaria para la contratación adecuada del servicio.

Es importante señalar que las agencias de viajes actúan como intermediarias para prestar el servicio y a veces tratan de deslindarse de responsabilidades cuando se presenta un problema. Para que eso no suceda, la Profeco expone las obligaciones con las que deben cumplir.

La agencia de viajes deberá entregar a la persona usuaria copia del contrato celebrado con el prestador de servicios, el cual debe contener sello o membrete de la agencia con todos sus datos de identificación.

Las papeletas de reservaciones, boletos de avión y condiciones generales que establezca el prestador final del servicio, dentro de su material impreso, harán las veces de contrato.

Además, deberá confirmar a la persona que contrate el servicio, su reservación de hotel, transporte y servicios incluidos, para que pueda asegurar un viaje sin contratiempos.

Las y los usuarios deberán recibir por parte de las agencias de viajes:

a) Boletos de avión, boletos de autobús, trenes o ferrocarriles, arrendamiento de autos, barcos o cruceros. b) Cuando la agencia haga funciones de operador o mayorista vendiendo al público en general, debe de entregar un cupón al pasajero (o al grupo) que contenga lo siguiente:

– Su nombre o razón social (dirección de la casa matriz y teléfonos).

– Nombre del usuario o del grupo de que se trate.

– Descripción de los servicios contratados.

– Condiciones generales y términos de la prestación del servicio.

– Procedimiento en caso de cancelaciones.

– Tipos de alojamiento.