Presidenta Claudia Sheinbaum descarta intervención militar de EU

Hans Salaxar

Reafirma la mandataria mexicana defensa total de la soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró la puerta a cualquier posibilidad de intervención militar extranjera en México, luego de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que autoriza al Pentágono a actuar contra cárteles de la droga.

En conferencia matutina, la mandataria informó que su gobierno fue notificado de la medida estadounidense, pero dejó claro que no contempla operaciones en territorio mexicano. “No tiene nada que ver con nuestro país; se trata de acciones internas de Estados Unidos”, precisó.

Sheinbaum fue tajante: “No va a haber invasión, eso está absolutamente descartado”. Subrayó que no existe riesgo de que tropas estadounidenses crucen la frontera y reiteró que la relación bilateral se rige por el respeto a la soberanía nacional.

La Presidenta sostuvo que, desde el inicio de su administración, ha defendido la independencia de México “a toda costa, sin ceder un solo centímetro de autoridad”, y que este episodio es una muestra más de esa convicción. Recordó que cualquier cooperación en materia de seguridad con Washington debe darse bajo principios de respeto mutuo y coordinación internacional, nunca mediante acciones unilaterales.

En su mensaje, también hizo referencia a la importancia de la diplomacia como herramienta para resolver tensiones bilaterales. Señaló que México y Estados Unidos mantienen canales de comunicación permanentes y productivos, capaces de abordar temas delicados como el combate al narcotráfico sin recurrir a acciones que vulneren la autonomía de cada país.

La aclaración de Sheinbaum llega en un contexto político en el que la retórica antimexicana ha ganado espacio en el debate electoral estadounidense. Analistas internacionales señalan que este tipo de declaraciones fortalecen la posición de México en la región, mostrando que puede dialogar de igual a igual con su vecino del norte, aun en temas de alta sensibilidad política y mediática.

Su declaración busca frenar interpretaciones de medios internacionales que presentaron la orden de Trump como una posible antesala de operaciones militares en México. Para observadores y analistas, la respuesta fue certera y políticamente exitosa, al disipar la incertidumbre y reafirmar la posición del país frente a cualquier presión externa.

En un contexto de endurecimiento del discurso estadounidense hacia los cárteles, Sheinbaum reafirmó su postura: “Ha defendido y seguirá defendiendo a toda costa la soberanía nacional”.Este tipo de mensajes, firmes y dignos, han convertido a la presidenta en una de las mujeres más influyentes del mundo y en un fenómeno internacional, reconocida por su liderazgo y por hacer valer la voz de México en el escenario global.

Reforma Electoral en puerta: reducción de legisladores, menos gasto a partidos y foros ciudadanos

Tras la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el siguiente paso será la Reforma Política Electoral. El punto de partida: la designación de Pablo Gómez como responsable de organizar foros nacionales para escuchar a todos los sectores antes de definir cambios a fondo.

La propuesta contempla reducir a 300 el número de diputados y senadores, revisar el millonario presupuesto que reciben los partidos y abrir un debate nacional con la ciudadanía.

El fantasma del Plan B

El anuncio encendió las alarmas en sectores políticos y mediáticos opositores, que advierten de “un riesgo para la democracia en favor del grupo en el poder”.

No es la primera vez que se intenta. La iniciativa de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador quedó pendiente durante el sexenio anterior, frenada por una votación mayoritaria del Poder Judicial, entonces acusado de corrupción y de fallos contrarios a los intereses del pueblo.

La respuesta de la Cuarta Transformación fue clara: ganar la Presidencia y la mayoría legislativa en 2024 para retomar la propuesta y revertir décadas de injusticia y control político.

México: 40 años de reformas electorales

Desde 1977, con la iniciativa de Jesús Reyes Heroles, México ha vivido ocho reformas constitucionales en materia electoral. Aquella abrió la puerta a la participación gradual de la oposición y sentó las bases de un sistema más plural, con órganos de elección más institucionales.

Antes, el proceso estaba bajo control absoluto del partido único: el PRI. En los sesenta y setenta, la Secretaría de Gobernación organizaba y calificaba las elecciones, con margen total para manipular resultados.

Eran tiempos del “ratón loco”, el “carrusel”, la “caja zapato” o la “urna embarazada”, prácticas que definían el folclor político mexicano, cuando no existían candidaturas independientes ni derechos políticos para las minorías.

El debate actual: plurinominales y gasto partidista

En la mesa están dos puntos clave: la reducción de legisladores plurinominales y el ajuste al financiamiento público de los partidos políticos. La independencia y estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) no están en discusión.

Para Sheinbaum, la ruta es clara: escuchar primero. Por eso, Pablo Gómez coordinará los foros nacionales donde se recogerán propuestas y preocupaciones antes de presentar un dictamen final.

Una democracia en evolución

A cuatro décadas de iniciado el proceso de institucionalización democrática en México, el camino sigue abierto. Para la presidenta, esta reforma marcará una nueva etapa gracias a un Poder Judicial renovado y una ciudadanía más involucrada.

“Participemos en los foros”, es el llamado de la mandataria, convencida de que la integración ciudadana es esencial para fortalecer la democracia mexicana.

Gira de trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum por Colima e Hidalgo

Colima: rumbo a convertir a Manzanillo en el principal puerto de América Latina

Como parte del Plan México, Colima es un punto estratégico por su ubicación y actividad marítima. Durante su visita, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el objetivo es posicionar a Manzanillo como el primer puerto de América Latina.

En este marco, se presentó un proyecto de construcción de puentes vehiculares en Tepalcates II, Presa Trancas, El Chical, Las Tunas (Barrio V, ingreso principal a Manzanillo) y La Flechita, con una inversión de 2 mil millones de pesos para 4 kilómetros de longitud.

La mandataria recordó que, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, le tocó construir el segundo piso del Periférico, proyecto en el que conoció a Jesús Esteva, hoy secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Destacó que, gracias a su experiencia y visión, ahora replicarán ese modelo en la infraestructura que conectará mejor al puerto colimense.

“México ha crecido en importaciones durante la última década, pero ahora es tiempo de invertir y crecer. Los puertos son clave para nuestro desarrollo”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta enumeró otras obras portuarias en marcha: la ampliación del Puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán, el Puerto de Salina Cruz en Oaxaca, el Puerto de Progreso en Yucatán y el Puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, además de varios más pequeños.

En Manzanillo, la inversión anunciada asciende a 4 mil millones de pesos para detonar la economía local.

“Primero los pobres”

En su discurso, Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá como eje central el apoyo a los sectores más vulnerables.

“Al ayudar a los que menos tienen, se disminuye la pobreza y la desigualdad, y a todos nos va mejor”, dijo en un tono cercano y cálido.

En Colima, destacó que los programas del Bienestar representan 8 mil millones de pesos, y que los recursos antes desviados por la corrupción hoy se destinan a la población que más lo necesita.

Recibió un especial afecto de las mujeres de Manzanillo, a quienes agradeció su respaldo. “El pueblo decidió tomar el rumbo en sus manos, y por el bien de todos, primero los pobres”, enfatizó.

Hidalgo: supervisión del Tren de Pasajeros México–Pachuca

En su recorrido por Hidalgo, la presidenta supervisó los avances de la obra del tren de pasajeros que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la ciudad de Pachuca.

Se prevé que esté listo en el primer semestre de 2027 (corrección de fecha respecto al error de 2017 en declaraciones previas), con una inversión inicial de 47 mil millones de pesos. Este proyecto es considerado clave para mejorar la conexión entre la Ciudad de México y Pachuca, y servirá como punto de partida para extender la red ferroviaria hacia el norte del país.

Un compromiso con el desarrollo

La gira de Sheinbaum por Colima e Hidalgo dejó claro que la infraestructura y el bienestar social son ejes inseparables de su gobierno: obras estratégicas que impulsen la economía y programas sociales que garanticen justicia y equidad.

“Saldremos adelante. ¡Viva Colima y viva México!”, concluyó la Presidenta.